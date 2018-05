Instagram, condivisione dei post nelle Storie

Filippo Vendrame,

La differenza tra i post di Instagram e le sue Storie si sta facendo sempre più sottile. Il social network fotografico ha, infatti, annunciato una nuova funzionalità che permetterà di condividere i propri post e quelli degli utenti che si seguono all’interno delle Storie mediante un adesivo. Instagram immagina che questa novità possa essere utilizzata per promuovere gli amici ed i brand preferiti all’interno di una Storia. Per esempio, gli utenti potranno condividere l’annuncio del tour della band musicale preferita con i propri follower.

Qualsiasi post che si condividerà all’interno della Storia includerà il nome di chi ha scritto il post con tanto di link che rimanderà al messaggio originale. Condividere un post all’interno di una Storia sarà davvero molto semplice. Una volta che gli iscritti avranno individuato un post da voler includere in una Storia dovranno cliccare sull’icona a forma di piccolo aeroplano e selezionare la voce “Aggiungi post alla tua storia” che comparirà nella parte alta del menu che sarà visualizzato. Il post sarà così automaticamente trasformato in un adesivo per essere inserito in una Storia. Ovviamente, le Storie potranno continuare ad essere personalizzate alla medesima maniera con tutti gli strumenti che Instagram offre agli utenti.

Anche questo speciale adesivo potrà essere spostato, ruotato e ridimensionato all’interno della Storia. Il social network evidenzia che solo i post degli account pubblici possono essere condivisi all’interno delle Storie. Instagram fa sapere che questa novità è già disponibile sulla sua applicazione per dispositivi Android. Su iOS arriverà nei prossimi giorni.

Trattasi, dunque, di una novità molto interessante che dovrebbe esaltare ulteriormente l’interazione tra gli utenti della piattaforma oltre a promuovere ulteriormente l’utilizzo delle Storie che su Instagram continuano a riscuotere molto interesse tra gli iscritti.