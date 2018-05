Web Marketing Festival 2018, tutte le novità

Redazione Webnews,

È ufficialmente partito il countdown per uno degli eventi nostrani più attesi in tema di web transformation e digital innovation. Stiamo parlando del Web Marketing Festival, in scena al Palacongressi di Rimini dal 21 al 23 giugno prossimi. L’evento giunge quest’anno alla sua sesta edizione e, forte dei numeri raggiunti lo scorso anno, si conferma come momento formativo di riferimento per appassionati ed esperti di settore, alle prese con modelli di business e web solutions sempre più dinamici e trasversali.

Stessa location per un format che, anno dopo, anno si arricchisce di importanti novità: tre giornate interamente dedicate al “mondo digital” in tutte le sue verticalità principali, 50 eventi realizzati, 30 sale formative, 20 iniziative tematiche e circa 400 personalità di spicco, tra speaker e ospiti, che si alterneranno sul palco della kermesse. Da quest’anno, inoltre, il Web Marketing Festival è ufficialmente membro del Digital Skills and Jobs Coalition, tra le principali iniziative promosse dalla Commissione Europea nell’ambito del programma per lo sviluppo delle nuove competenze per l’Europa, a favore della formazione innovativa contro il fenomeno dell’analfabetismo digitale. Tra i principali focus dell’edizione 2018, infatti, spiccano temi quali Intelligenza Artificiale, Blockchain, Professioni Digitali, Big Data & Aerospace, Open Innovation.

WMF si conferma, dunque, come un vero e proprio hub tematico sempre più autorevole e riconosciuto nel panorama di settore, senza rinunciare all’intrattenimento e al networking. Tra le tante novità dell’edizione la creazione di percorsi formativi tematizzati, primo fra tutti “Change Education”, canale preferenziale all’interno del quale sono previsti appuntamenti come Fake News Hackathon e Digital for Sport.

Ideato per fornire soluzioni innovative nell’ambito del giornalismo digitale contro il fenomeno delle fake news, l’hackathon si inserisce all’interno di un programma di sviluppo che si rivolge a tutte le figure professionali attive in ambito digital, offre ai partecipanti la possibilità di presentare le proprie soluzioni a circa 300 tra i più importanti player di mercato presenti in loco.

Digital For Sport, invece, nato in collaborazione con MIUR e CONI e sviluppato con F.I.G.H., si rivolge ai ragazzi d’età compresa fra i 6 e 14 anni, per offrire loro gli strumenti più validi e innovativi a favore dell’uso sempre più consapevole del web. E sempre ai giovanissimi si rivolge la Startup Competition Young. Fiore all’occhiello dell’evento, la Start Up Competition chiama a raccolta le più innovative imprese italiane che si sfideranno nella più grande manifestazione italiana per aggiudicarsi il titolo di Start Up più innovativa e che quest’anno si rivolge anche agli under 22 con un evento ad hoc.

Web Marketing Festival è anche universo Tech all’interno dell’Area Espositiva: quest’anno sarà allestito uno spazio dedicato alle smart technologies e Makers che hanno partecipato all’apposita “call” di presentare i prototipi e tech solutions ideate. I prodotti tecnologici che accederanno gratuitamente all’Area Espositiva faranno riferimento ai seguenti ambiti/settori: 3D printing and scanning, Cities and Mobility, Drones & Robotics, Education & Kids, Environmental Sustainability, Fashion & Wearables, Food & Agriculture, Home Automation, Internet of Things, Radios and Vintage Computers, Sports, Wellness & Healthcare.