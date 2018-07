Surface low cost in arrivo questa settimana?

Filippo Vendrame,

Il Surface low cost di cui si sta speculando da alcune settimane potrebbe debuttare già questa settimana e precisamente entro venerdì. Su Reddit, infatti, è stato condiviso un documento interno di Microsoft che evidenzierebbe che il 13 luglio, venerdì, verrebbe lanciato un nuovo dispositivo Surface assieme ad una nuova Type Cover. Se l’informazione dovesse risultare corretta, questo fine settimana il Surface low cost potrebbe venire ufficialmente lanciato.

Sempre su Reddit sono apparse anche le specifiche tecniche di questo nuovo Surface che in qualche modo vanno a confermare i passati rumors. Nello specifico, questo prodotto disporrebbe di un display da 10 pollici con risoluzione 1800×1200 pixel. Il suo peso sarebbe di 562 grammi e sarebbe confermata anche la presenza della porta USB-C. Secondo la fonte, il Surface low cost disporrà anche di uno slot per le MicroSD. Questo prodotto sarebbe declinato in molteplici versioni di cui la più potente disporrà dei processori Intel Pentium Gold. La fonte riporta che il Surface low cost sarebbe disponibile nei tagli di memoria da 4GB di RAM e 64GB di SSD, 8GB di RAM e 128GB di SSD, 8GB di RAM e 128GB di SSD con LTE e 8GB di RAM e 256GB di SSD con LTE. Il prezzo di partenza sarebbe di 399 dollari per arrivare a ben 829 dollari.

A parte andranno acquistati la nuova Type Cover e l’eventuale mouse. Specifiche, dunque, molto interessanti anche se i prezzi, soprattutto delle versioni top, sembrano un po’ altini visto che un Surface Pro base si può trovare al prezzo del Surface low cost top di gamma ma con prestazioni decisamente superiori.

Il target, visto l’hardware offerto, non sarà certamente l’utente business ma piuttosto lo studente. Microsoft non avrebbe scelto di adottare i processori ARM per garantire il massimo supporto alle applicazioni Windows 10.

Se questa è la settimana dei Surface low cost sicuramente nei prossimi giorni se ne saprà molto di più. Infine, la stessa fonte afferma che ad ottobre arriverà un refresh della linea Surface Pro ma non per quella dei Surface Laptop.