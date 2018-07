Whiteboard arriva su Windows 10 e presto su iOS

Filippo Vendrame,

Microsoft ha annunciato il lancio ufficiale di Whiteboard, la sua lavagna virtuale interattiva, su Windows 10. Questa piattaforma arriverà molto presto anche su iOS ed in declinazione web. Il gigante del software ha previsto di portare la sua lavagna interattiva anche su Android ma ci vorrà molto più tempo. Whiteboard era stata lanciata in versione “anteprima” quasi un anno fa ed adesso, dopo un lungo sviluppo, è pronta per fare il suo debutto ufficiale su Windows 10.

Whiteboard permette agli utenti di poter prendere facilmente appunti all’interno di una lavagna virtuale che può essere condivisa e modificata con altri in tempo reale su altri dispositivi compatibili. Chiunque può scaricare l’app e iniziare a collaborare con altri utenti. Chi effettuerà l’accesso attraverso un account Office 365 legato ad una organizzazione o ad un istituto scolastico potrà collaborare anche con i membri del proprio team. Whiteboard supporta l’interazione con i pennini digitali. Dunque, chi possiede, per esempio, un Surface Pro con Surface Pen, potrà utilizzare il pennino e l’app per prendere note ed appunti su questa lavagna virtuale.

Ma Microsoft Whiteboard non è solamente una semplice lavagna su cui tutti potranno interagire, perchè include anche alcune funzionalità smart. L’applicazione è, infatti, anche in grado di riconoscere alcuni disegni standard trasformandoli in oggetti reali modificabili per rendere i progetti più professionali.

È inoltre possibile aggiungere immagini prese dal web o dal dispositivo, aggiungere note e tanto altro ancora.

Microsoft sta inoltre pianificando l’integrazione di Whiteboard nell’app di chat di Microsoft Teams ed intende portare l’app sul suo dispositivo Surface Hub.

Non ci sono limitazioni tecniche su quante persone possono collaborare su Whiteboard. Trattasi, dunque, di un interessante strumento per la produttività che strizza l’occhio ai dispositivi ibridi che dispongono di un pennino che permette di interagire sullo schermo.