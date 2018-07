Amazon Prime Day: offerte gaming e accessori

Floriana Giambarresi,

Torna anche quest’anno l’atteso appuntamento con Amazon Prime Day, la tornata di sconti speciali riservati agli utenti iscritti al programma lanciato dal noto colosso degli e-commerce. In una giornata così ghiotta di promozioni non può mancare ampio spazio al gaming e agli accessori: tanti i prodotti in offerta, che per questa edizione 2018 dell’iniziativa saranno disponibili per 36 ore in totale.

Per l’Amazon Prime Day 2018, il gigante online ha voluto puntare non solo su videogiochi d’appeal ma anche su periferiche e accessori dedicati al gaming a cui ogni giocatore dovrebbe dare uno sguardo e portarsi in casa: le offerte disponibili in catalogo sono tantissime tanto che è impossibile elencarle tutte, ma di seguito qualche idea da cui poter prendere spunto. Si ricorda che i prezzi potrebbero esser soggetti a variazioni nel corso delle ore.

Amazon Prime Day: gaming e accessori

Asus VP28UQG, Monitor da Gaming da 28 pollici (279 euro) a risoluzione 4K Ultra HD, per la migliore esperienza visiva

da 28 pollici (279 euro) a risoluzione 4K Ultra HD, per la migliore esperienza visiva Logitech G910 Tastiera per Giochi Meccanica RGB, Orion Spectrum, Layout Internazionale (108,99 euro)

per Giochi Meccanica RGB, Orion Spectrum, Layout Internazionale (108,99 euro) Logitech G403 Mouse per Giochi Ottico Wireless per PC, MAC, USB, Connessione a 2.4 GHz, Nero (59,99 euro)

per Giochi Ottico Wireless per PC, MAC, USB, Connessione a 2.4 GHz, Nero (59,99 euro) Logitech G433 7.1 Cuffie Surround da Gioco (89,99 euro)

da Gioco (89,99 euro) NVIDIA SHIELD TV , telecomando e controller incluso (179,99 euro)

, telecomando e controller incluso (179,99 euro) Razer DeathAdder Elite Mouse da Gioco eSport , Ergonomico con Illuminazione RGB e Sensore da 16.000 dpi (51,99 euro)

, Ergonomico con Illuminazione RGB e Sensore da 16.000 dpi (51,99 euro) Trust Gaming GXT 252 Emita Plus Microfono Streaming (90,99 euro)

Streaming (90,99 euro) Trust Gaming GXT 707G Resto Sedia da PC (161,99 euro)

da PC (161,99 euro) Trust GXT 570 Volante da Corsa con Feedback a Vibrazione per PS3 e PC (24,99 euro)

con Feedback a Vibrazione per PS3 e PC (24,99 euro) Samsung C49HG90 Monitor Curvo VA da Gaming 49 pollici, Ultrawide 32:9, Full HD, 3840 x 1080, Quantum Dot, HDR (919,99 euro).

Prime Day: come scegliere

La scelta degli accessori e delle periferiche per migliorare la propria esperienza di gioco non è semplice, soprattutto se si considera che sono davvero tantissimi i prodotti in offerta, in tal senso, proposti da Amazon per il Prime Day 2018. Obiettivo di questo articolo è dunque proprio quello di semplificare la scelta, con un elenco delle promozioni più varie e d’appeal. In alcuni casi, infatti, gli sconti arrivano anche al 50%.

Non mancano monitor a bassa latenza, sistemi audio per immergersi completamente nel proprio videogioco preferito del momento, comodi volanti per pilotare una vettura virtuale e superare i competitor in gara, microfoni per chiacchierare con i compagni di squadra mentre si gioca, mouse dedicati anche a chi fa eSports e tanto altro ancora, per una tornata d’acquisti in grado di far felici tutti gli appassionati di gaming.

Si ricorda che Amazon Prime Day è la festa dedicata agli utenti Amazon Prime, un abbonamento annuale o mensile proposto dalla società e dagli innumerevoli vantaggi a un costo di 4.99 euro al mese, oppure di 36 euro l’anno. Abbonandosi, gli iscritti possono accedere alla spedizione gratuita in circa 24 ore su migliaia di articoli, nonché a diversi servizi aggiunti: chi non avesse ancora sperimentato il servizio può fruire del primo mese di prova gratis, approfittare delle promozioni per il Prime Day 2018 e, se non soddisfatto, eventualmente disdire senza penali.

L’iniziativa dura 36 ore, dalle 12 di lunedì 16 fino alle 24 di martedì 17 luglio, mettendo a disposizione offerte fisse ma anche offerte lampo, che durano poche ore e che verranno lanciate a scaglioni: il modo migliore per averle a portata d’occhio è quello di verificare di tanto in tanto questa pagina.