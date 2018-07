Amazon Prime Day: offerte sui videogiochi

Floriana Giambarresi,

Amazon Prime Day rappresenta una ghiotta occasione anche per gli appassionati di videogiochi: non solo periferiche e accessori per il gaming, ma anche titoli per console in offerta durante queste 36 ore dell’iniziativa, grandi brand da recuperare nel caso in cui non si abbia avuto prima la possibilità di acquistarli.

Durante le 36 ore di offerte dell’Amazon Prime Day, il colosso dell’ecommerce introdurrà ciclicamente sempre nuovi prodotti in sconto dunque il modo migliore per non lasciarsi sfuggire nemmeno una promozione è quello di monitorare continuamente l’apposita pagina realizzata per l’occasione. Di seguito, però, i giochi PS4, Xbox One e Nintendo che stanno godendo dell’iniziativa, anche se i i prezzi indicati sono quelli in vigore all’inizio dell’offerta ma potrebbero variare dinamicamente nel corso delle prossime ore.

Prime Day: videogiochi in offerta

Disponibile inoltre a 199 euro, con il 33% di sconto, la PlayStation 4 500 Gb C Chassis.

Prime Day 2018: come scegliere

L’edizione 2018 di Prime Day dura 36 ore, dalle 12 di lunedì 16 fino alle 24 di martedì 17 luglio, e per partecipare basta essere iscritti al programma d’abbonamento. Orientarsi tra i tanti videogiochi in offerta da scegliere e acquistare non è semplice, ma in generale questi prima accennati dovrebbero essere i migliori titoli a disposizione. Infatti, le offerte sono fisse – dunque estese per tutta la durata dell’iniziativa – ma anche lampo: vengono lanciate a scaglioni, dunque è bene controllare l’homepage di Amazon e prendere nota dell’orario d’avvio per il prodotto scontato che si desidera portarsi a casa.

Festa dedicata agli utenti Prime, per usufruire degli sconti dell’Amazon Prime Day 2018 è necessario, come ogni anno, avere un abbonamento al programma Amazon Prime, che costa 4,99 euro al mese oppure 36 euro l’anno. Chi non avesse già provveduto a sottoscrivere l’abbonamento può fruire del mese di prova gratis dedicato ai nuovi iscritti, approfittare delle offerte di oggi e domani e, nel caso in cui non fosse soddisfatto, disdirlo entro il mese gratuito senza alcuna penale. Tra i vantaggi ci sono l’eliminazione delle spese di spedizione, la consegna in 1, 2 e 3 giorni (entro due ore a Milano e 46 comuni limitrofi con il servizio Prime Now) e l’accesso al servizio di streaming Amazon Prime Video.