Amazon Prime Day, prime curiosità sulle vendite

Filippo Vendrame,

Le 36 ore di sconti dell’Amazon Prime Day si sono concluse alla mezzanotte di ieri, 17 luglio. Gli italiani hanno approfittato degli sconti che il gigante dell’ecommerce ha proposto in molteplici categorie. A poche ore dal termine delle promozioni, Amazon ha condiviso qualche dato curioso preliminare di come si sono svolte le 36 ore dell’Amazon Prime Day. Relativamente all’Italia, i prodotti che sono stati più venduti nelle prime 12 ore sono stati: Fire TV Stick, Finish Pastiglie Lavostoviglie e Braun Multigrooming Kit.

Nella prima giornata dell’Amazon Prime Day in Italia, le categorie più acquistate per temi di interesse sono state: Dispositivi Amazon, Elettronica e Intrattenimento. Sempre nella prima giornata di shopping, i clienti in Italia hanno ordinato su Amazon.it tanti device di archiviazione tra SSDs, USB stick e micro SD, da poter contenere un selfie in alta risoluzione dell’intera popolazione di Europa e Stati Uniti. Da evidenziare anche un altro dato molto curioso. Gli italiani hanno ordinato così tanti seggiolini per bambini da consentire almeno a tutti i bimbi nati in Toscana nel mese di dicembre 2017, di viaggiare in auto sicuri.

Gli italiani si confermano anche grandi amanti del caffè. Infatti, nelle prime 12 ore dell’Amazon Prime Day, i clienti in Italia hanno acquistato tante capsule di caffè da poterne offrire almeno una a tutti gli abitanti di Milano e Venezia.

Sempre nella prima giornata di shopping, i clienti hanno ordinato così tanti rasoi elettrici Braun Series 9 da poter fare la barba contemporaneamente a tutti i giocatori convocati per i Mondiali di Russia.

Dati curiosi che mostrano come gli italiani abbiano approfittato delle offerte di Amazon per acquistare diverse tipologie di prodotti.