Call of Duty: Black Ops 4, ecco la modalità Zombie

Floriana Giambarresi,

Activision e Treyarch hanno rilasciato il teaser trailer ufficiale di Call of Duty: Black Ops 4 Zombies Chaos Story, che pone al centro della trama Scarlett Rhodes mentre cerca il padre scomparso.

La modalità Zombie di Call of Duty: Black Ops 4 offrirà una nuova avventura, un nuovo cast di personaggi e un gameplay più profondo che mai. Si narra la storia di Scarlett, una giovane donna alla ricerca di suo padre, scomparso misteriosamente 15 anni fa: con l’aiuto di tre fedeli “emarginati”, combatterà ondate di non morti e scoprirà una reliquia pregiata che offre uno “straordinario” potere, quello di creare zombie e trasportare il gruppo indietro nel tempo, ma che minaccia tutta l’umanità.

Il teaser trailer offre uno sguardo a due capitoli della modalità Zombie: Voyage of Despair e IX; il primo è ambientato sul Titanic, invaso da un tipo di magia oscura che trasforma i membri dell’equipaggio e i passeggeri in zombie, riportando il gruppo indietro nel tempo in un’arena romana dove combattere zombie tigri e altri mostri orribili. Ci sarà anche un terzo episodio intitolato Blood of the Dead.

Call of Duty: Black Ops 4 sarà disponibile su disco e download digitale il 12 ottobre 2018 su PC, PS4 e Xbox One: a differenza dei capitoli precedenti, non offrirà una campagna single-player tradizionale ma una serie di missioni in solitaria incentrate su ognuno dei personaggi protagonisti. Avrà anche una modalità in stile Battle Royale chiamata Blackout. La modalità Zombie sarà meglio mostrata al Comic-Con di San Diego, il 19 luglio, quando si terrà la conferenza Activision.