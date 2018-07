Al via Campus Party 2018: l’agenda della giornata

Floriana Giambarresi,

Si alza il sipario su Campus Party, il festival internazionale dedicato alla tecnologia, all’innovazione e alla creatività che ha appena preso il via a Milano, Fiera Rho, ospitando migliaia di campuseros e innovatori. Tanti gli ospiti e i momenti di formazione e intrattenimento attesi per tutta la giornata: di seguito l’agenda.

Le aree Experience e Village hanno aperto le porte alle ore 12, consentendo così ai visitatori di immergersi nelle tecnologie e innovazioni più recenti e di sistemare le proprie tende, preparandosi a vivere al meglio l’esperienza del geek camping più grande al mondo. L’area Arena apre alle ore 18: al suo interno si trovano 13 palchi tematici: il Main Stage, quello dedicato al Coding, alla Creatività, alla Scienza, all’Entertainment, al mondo dell’imprenditoria, il Cities: The New Deal by IGPDecaux, il Job Factory by Randstad, la Blockchain Area by Blockchain Education Network, due palchi per i workshop e due Barcamp.

I programmi per la serata prenderanno il via alle 19:30. Si partirà con la performance del team WOA Creative Company di Davide “ASKER” Carioni. «Proiezioni, video, suoni e danza creeranno uno show all’unisono in un continuo crescendo tra tensioni ed equilibri che alimentano un flusso creativo e racchiudono al loro interno i temi chiave di Campus Party», dice l’organizzazione.

La cerimonia di apertura è attesa per le 19:35 e, dopo una breve storia del futuro da Antonio Converti – CEO di Italiaonline, un intervento intitolato “Inventing the impossible” a cura di Marco Tempest e uno sulla crisi del giornalismo attuale presentato da Enrico Mentana, dalle ore 23 in poi ci sarà il Red Bull City Crusher DJ Set, per il divertimento di ogni campassero.

Il Campus Party Italia 2018 si concluderà nella giornata di sabato 22 luglio.