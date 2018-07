Ultimate Game Sale, saldi estivi Xbox

Filippo Vendrame,

Larry Hryb, conosciuto anche con il nome di Major Nelson, ha annunciato il prossimo debutto degli “Ultimate Game Sale“, cioè dei tanto attesi saldi estivi per le console Xbox. I dettagli precisi della promozione ancora non sono noti, ma la fonte riporta che la promozione di Microsoft sarà attiva dal 19 luglio sino al prossimo 30 di luglio 2018. Le offerte riguarderanno oltre 700 titoli per Xbox che saranno scontati sino al 65%. Gli iscritti al programma in abbonamento Xbox Live Gold potranno contare su di uno sconto extra del 10%.

Non è chiaro se Microsoft offrirà in sconto anche console ed accessori o se offrirà l’accesso ai suoi servizi in abbonamento ad un prezzo scontato. Trattasi di dettagli che sicuramente si scopriranno domani, con il lancio di questa ghiotta promozione. I titoli in sconto saranno sia per le console Xbox One che per le vecchie console Xbox 360. Chi ha seguito le promozioni “Ultimate Game Sale” degli scorsi anni sa benissimo che l’iniziativa è una delle più interessanti che la casa di Redmond lancia per le sue console Xbox ogni anno. Infatti, in sconto non ci saranno solamente vecchi titoli o giochi non particolarmente famosi ma proprio tutti, anche i più recenti e richiesti.

Per molti giocatori trattasi dell’occasione giusta per rinnovare il proprio parco giochi, riuscendo a mettere le mani sui giochi più in voga del momento, risparmiando cifre molto interessanti. Il suggerimento, dunque, è quello di preparare la carta di credito per non lasciarsi sfuggire nemmeno un’occasione.

Si ricorda, infine, che gli “Ultimate Game Sale” sono una promozione esclusiva di Microsoft non replicata all’interno di altri negozi o eshop della rete.