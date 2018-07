Nokia 6.1 Plus, iniziata la distribuzione globale

Luca Colantuoni,

Come anticipato all’inizio del mese, HMD Global ha avviato la distribuzione internazionale del Nokia X6. Il Nokia 6.1 Plus, questo il nome al di fuori della Cina, potrà essere acquistato ad Hong Kong dal 24 luglio. È probabile che lo smartphone arrivi quindi in altri paesi entro le prossime settimane.

Il Nokia 6.1 Plus è identico al Nokia X6. Lo schermo da 5,8 pollici con risoluzione full HD+ (2280×1080 pixel) e rapporto di aspetto 19:9 ha un notch nella parte superiore che ospita la fotocamera frontale da 16 megapixel (obiettivo con apertura f/2.0), la capsula auricolare e i sensori di luminosità/prossimità. La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 636, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD fino a 400 GB. La variante cinese viene offerta anche con 6 GB di RAM e 32 GB di storage.

Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti sensori RGB da 16 megapixel e monocromatico da 5 megapixel, abbinati rispettivamente ad un obiettivi con apertura f/2.0 e f/2.4. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE Cat. 4 (150/50 Mbps). Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali sul retro, la porta USB Type-C e il jack audio da 3,5 millimetri. La batteria ha una capacità di 3.060 mAh e supporta la ricarica rapida Quick Charge 3.0.

La principale differenza rispetto al Nokia X6 è rappresentata dal sistema operativo. Il Nokia 6.1 Plus è infatti uno smartphone Android One, quindi gli utenti troveranno l’interfaccia stock di Android 8.1 Oreo. Ciò permette di ricevere gli aggiornamenti direttamente da Google. Lo smartphone verrà offerto in due colori (bianco e nero) ad un prezzo di 2.280 dollari hongkonghesi, pari a circa 250 euro.