Nokia X6, schermo 19:9 con notch e 6 GB di RAM

Luca Colantuoni,

Da qualche settimana circolavano indiscrezioni sul nuovo smartphone e oggi HMD Global ha svelato in Cina il Nokia X6. Il design è piuttosto differente dagli ultimi modelli annunciati al Mobile World Congress 2018 di Barcellona. La principale novità è rappresentata dal notch nella parte superiore dello schermo, una soluzione adottata da diversi produttori per incrementare l’area di visualizzazione.

Il Nokia X6 possiede un frame in alluminio e una cover posteriore in vetro che copre il 95% della superficie. La cornice inferiore ha uno spessore ridotto e ospita il logo Nokia, mentre quella superiore è stata quasi totalmente eliminata. È visibile solo una “tacca” al centro per fotocamera, auricolare e sensori. Lo schermo, protetto dal Gorilla Glass 3, ha una diagonale di 5,8 pollici e una risoluzione full HD+ (2280×1080 pixel), quindi con rapporto di aspetto 19:9. La dotazione hardware comprende inoltre un processore octa core Snapdragon 636, affiancato da 4 o 6 GB di RAM e 32/64 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 256 GB.

Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti un sensore RGB da 16 megapixel e un sensore monocromatico da 5 megapixel, abbinati rispettivamente ad obiettivi con apertura f/2.0 e f/2.2. Non mancano le funzionalità IA che permettono di riconoscere automaticamente la scena e applicare l’effetto bokeh. La fotocamera frontale da 16 megapixel può essere utilizzata per il riconoscimento facciale. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE Cat. 4 (150/50 Mbps) con supporto dual SIM. Sono presenti anche il jack audio da 3,5 millimetri, la porta USB Type-C, il lettore di impronte digitali e la radio FM.

La batteria ha una capacità di 3.060 mAh e supporta la tecnologia Quick Charge 3.0 che consente una ricarica fino al 50% in 30 minuti. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo. Il Nokia X6 sarà disponibile in Cina dal 21 maggio. Tre i colori al lancio: nero, blu e bianco. I prezzi sono 1.299 yuan (4GB+32GB), 1.499 yuan (4GB+64GB) e 1.699 yuan (6GB+64GB). Non è noto se verrà distribuito anche in Europa.