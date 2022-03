Oppo Find X5 Pro: recensione completa

Lo abbiamo provato e riprovato. Lo abbiamo tenuto in tasca, portato in ufficio, al mare e nelle nostre passeggiate serali. Sono passati giorni dal nostro primo contatto con Oppo Find X5 Pro e tutte le impressioni avute sono state confermate: questo è certamente uno dei migliori smartphone top di gamma sul mercato, con una dotazione hardware eccezionale, ma anche un design molto ricercato e distintivo rispetto alla concorrenza.

Prima di una carrellata puntuale su tutte le specifiche hardware di Oppo Find X5 Pro vediamo a colpo d’occhio quali sono, dopo le nostre prove, i principali pregi e difetti di questo smartphone.

Pregi Oppo Find X5 Pro

Design unico ed elegante.

Qualità delle fotocamere.

Display estremamente brillante e piacevole nella resa dei colori.

Ottima fluidità del software.

Difetti Oppo Find X5 Pro

Un po’ pesante da tenere in mano.

Nessuna lente periscopica.

Costoso.

Passiamo ora ad esaminare le caratteristiche hardware dello smartphone di Oppo.

Caratteristiche tecniche Oppo Find X5 Pro

Dimensioni: 163.7 x 73.9 x 8.5 or 8.8 mm

Peso: 218 grammi

Materiali: vetro frontale Gorilla Glass Victus, posteriore in ceramica, frame in alluminio

SIM: Dual SIM (Nano-SIM, eSIM, dual stand-by)

Certificazione IP68 per polvere e acqua (fino a 1.5m per 30 minuti)

Display: 6.7 pollici LTPO2 AMOLED 120Hz, HDR10+

120Hz, HDR10+ Risoluzione: 1440 x 3216 pixel, 20:9 ratio (densità ~525 ppi)

Sistema operativo: Android 12, ColorOS 12.1

Chipset: Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm)

(4 nm) CPU: Octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510)

GPU: Adreno 730

Storage: 256GB UFS 3.1

RAM 12GB LPDDR5

Fotocamere principali: 50 MP, f/1.7, 25mm e 50 MP, f/2.2, 15mm, 110˚ (ultrawide), 1/1.56″, 1.0µm; 13 MP, f/2.4, 52mm (telephoto)

Selfie camera: 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.74″, 0.8µm

Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, 10‑bit video

Audio: speaker stereo

Connettività_: WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD, GPS, con dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NFC.

Porte: USB USB Type-C 3.1, USB On-The-Go

Batteria: 5000 mAh, non rimovibile

Ricarica: Fast charging 80W, 50% in 12 minuti, Fast wireless charging 50W, 100% in 47 minuti

A leggere le specifiche tecniche si capisce quanto Oppo abbia puntato sull’eccellenza in tutti gli aspetti di questo smartphone che davvero è uno dei più prestanti sul mercato. Il comparto fotografico brilla in particolare consentendo scatti di altissima qualità, sia di giorno che in notturna. In particolare le macro scattate hanno una resa cromatica e una definizione veramente ottima come si può vedere dalle foto qui sotto:

Ottimi anche i video realizzati da Find X5 Pro, tuttavia confermiamo che la resa in notturna non è al livello dei filmati realizzati in piena luce.

Considerazioni d’uso su Oppo Find X5 Pro

Chi ha letto il primo contatto con Find X5 Pro avrà capito quando lo smartphone di Oppo abbia, a nostro avviso, fatto centro in un panorama di top di gamma che non vede grosse evoluzioni da anni. A parte dei significativi upgrade nelle specifiche tecniche i flagship sono terminali tutto sommato molto simili. Intendiamoci: anche in Oppo non si sono fatti miracoli in termini di innovazioni con Find X5 Pro, ma il mix di ottime prestazioni, bellissimo design e software calibrato molto bene lo fanno sicuramente emergere come uno tra gli smartphone più riusciti di questo 2022.

Soprattutto il design lo rende un oggetto molto piacevole nell’utilizzo quotidiano, qualcosa di futuristico nelle linee. Questa attenzione all’aspetto estetico è il vero punto distintivo rispetto ai competitor Android e lo accomuna, per certi versi, al flagship per antonomasia, quell’iPhone che da sempre cerca di staccarsi dalla concorrenza proprio per il suo design iconico.

Al di là di questa estetica ricercata c’è però anche tanta sostanza in Oppo Find X5 Pro: è veloce nel multitasking, non scalda, dal punto di vista fotografico è eccellente e il software si comporta benissimo. Nell’uso quotidiano non abbiamo riscontrato alcun difetto.

Peccato veramente per il prezzo di commercializzazione, ben 1299€, un peccato non veniale che, probabilmente, fermerà tanti utenti dall’acquisto, anche se al momento in cui scriviamo su Amazon è disponibile un’ottima offerta che consente di acquistare un bundle costituito da: Oppo Find X5 Pro, le cuffie Enco X White e lo smartwatch Watch Free Black a 1.299,99€.