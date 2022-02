OPPO Find X5 Pro, prime impressioni: tanti pregi e pochi difetti

OPPO Find X5 Pro 5G provato in anteprima: ecco quali sono i principali pregi e difetti del nuovo smartphone top di gamma del brand cinese.

Design e alta qualità del comparto fotografico. Con il Find X5 Pro 5G OPPO ha centrato il bersaglio: quello di offrire un top di gamma bello esteticamente, elegante e con performance eccellenti per quanto riguarda foto e video.

Lo abbiamo provato in anteprima già da qualche giorno rimanendo molto colpiti dalla cura di OPPO, in particolare per l’aspetto estetico di questo terminale. Rispetto a tanti top di gamma è la disposizione delle fotocamere a non passare affatto inosservata e complessivamente la scocca posteriore è davvero un salto nel futuro. Non a caso la comunicazione di OPPO ha parlato di “un corpo curvo che si ispira ad una navicella spaziale”.

Effettivamente l’effetto wow in questo caso c’è davvero: si ha in mano un dispositivo che non passa inosservato e che viene certamente mortificato da qualsiasi cover vogliate applicargli, anche quella in dotazione (che comunque è di ottima fattura). Certo il pericolo di far cadere Find X5 Pro 5G non è remoto, anzi senza cover il terminale si rivela scivoloso, ma è il prezzo da pagare per avere in mano un oggetto che offre una piacevolissima sensazione al tatto, regalata dal materiale ceramico con cui è realizzata la scocca.

OPPO Find X5 Pro: come si comporta su foto e video

A tanta bellezza in termini di design si abbina la qualità delle fotocamere: si tratta di una grandangolare e ultra-grandangolare equipaggiate con sensori Sony IMX766 da 50MP che sfruttano inoltre la tecnologia MariSilicon X, una Neural Processing Unit, ovvero un microprocessore che sfrutta l’intelligenza artificiale per ottenere foto perfette. Effettivamente gli scatti realizzati durante i test che abbiamo effettuato con Find X5 Pro 5G sono stati eccellenti, sia in condizioni di piena luce (una spiaggia), sia in notturna, oltre ad avere una ottima resa dei colori, merito anche della collaborazione con Hasselblad.

Nulla da dire anche per quanto riguarda i video, soprattutto in notturna: su questo aspetto OPPO punta molto e per la prima volta su uno smartphone Android viene consentita la registrazione di video notturni in 4K. Nelle nostre prime prove, tuttavia, i video notturni non ci hanno sorpreso più di tanto: sicuramente di alta qualità, ma con qualche incertezza nella messa a fuoco e nella resa dei colori, soprattutto se girati in pieno movimento. Diverso invece il discorso per le immagini scattate in notturna sempre a fuoco e con una resa cromatica davvero buona.

OPPO Find X5 Pro: prestazioni e software

Dal punto di vista prestazionale OPPO Find X5 Pro non ha sbavature e nell’utilizzo che ne abbiamo fatto finora si è comportato in modo eccellente, anche grazie ad una dotazione hardware che fa davvero paura: schermo AMOLED curvo da 6,7 pollici, processore Snapdragon 8 Gen 1, 12 GB di RAM espandibile via software ricorrendo allo spazio di storage inutilizzato che ammonta in totale a 256GB.

Lato software la ColorOS V12.1 basata su Android 12 consente un utilizzo ottimale dello smartphone.

OPPO Find X5 Pro: il prezzo è giusto?

Complessivamente, durante questo primo contatto con Find X5 Pro, lo smartphone ci ha piacevolmente sorpresi, a nostro avviso ha davvero tutte le carte in regola per conquistare i cuori degli utenti italiani, anche se tra i “nei” di questo terminale va certamente annoverato il prezzo: quello consigliato al pubblico è di ben 1.299,99€. Per rendere più appetibile questo smartphone e invogliare l’utenza italiana all’acquisto, OPPO regalerà OPPO Enco X, OPPO Watch Free, Wireless base 50W e una cover, ma di certo questo pricing di lancio è elevato e potrebbe essere uno dei possibili freni all’acquisto.