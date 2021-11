Amazon Kindle Paperwhite 2021: il miglior Kindle di sempre?

Quando si parla di lettori elettronici di libri, eReader o eBook reader, non si può non pensare ad Amazon e alla linea Kindle, che dal lontano 2007 propone modelli sempre più evoluti per rendere la lettura di libri in formato elettronico piacevole e confortevole quanto quella delle versioni cartacee, ma con il vantaggio di non doversi portare dietro tomi pesanti. Dopo i primi Kindle è arrivata la versione Paperwhite, che per la prima volta aggiungeva una illuminazione studiata per non puntare direttamente agli occhi e non stancare la vista. Oggi il Kindle Paperwhite è arrivato all’undicesima generazione e migliora il modello del 2018 sotto molti aspetti. Vediamo quali sono state le nostre impressioni dopo qualche settimana di utilizzo.

Kindle Paperwhite 2021: tutti i dettagli

La confezione di vendita è, al solito, molto essenziale e comprende solamente il nuovo Kindle Paperwhite ed un cavo USB-C per la ricarica. E già qui si evidenzia la prima novità: Amzaon passa finalmente al connettore USB-C anche per i Kindle, così da uniformarsi alla maggior parte dei dispositivi elettronici e a non costringerci a portarci dietro un cavo in più, ma piuttosto di poter ricaricare il nostro eReader con lo stesso caricatore dello smartphone.

Con dimensioni di 174x125x8,1mm e peso di 205 grammi, il nuovo Paperwhite riesce a far spazio a uno schermo più grande pur rimanendo compatto e maneggevole, grazie alla presenza di bordi ridotti. Il display antiriflesso da 6,8” è a filo con il resto del dispositivo, e presenta un’elevata risoluzione con 300ppi oltre alla presenza di ben 17 LED per l’illuminazione. L’illuminazione può essere regolata in intensità, come per i modelli precedenti, ma qui si aggiunge la regolazione della tonalità, passando dal bianco più freddo a quello più caldo e arrivando fino all’ambra.

In basso abbiamo la porta USB-C e il tasto di accensione, mentre all’interno troviamo il WiFi 5 dual-band per poter sincronizzare e scaricare i libri con il cloud e con il Kindle Store, oltre a poter usare un browser internet. La memoria è di 8GB, sufficienti a memorizzare migliaia di libri, mentre la batteria ha un’autonomia che può raggiungere le 10 settimane e si ricarica in circa 2 ore con un caricabatteria da 10W.

Completa la scheda la certificazione IPx8 di impermeabilità, così da poter essere sempre tranquilli anche al mare o in piscina.

Amazon Kindle Paperwhite di undicesima generazione è disponibile all’acquisto su Amazon in colorazione nera al prezzo di listino di €149,99 nella versione senza offerte speciali – che verranno visualizzate solo durante lo standby e mai durante la lettura – e di €139,99 per la versione senza pubblicità. Le cover originali con attivazione e disattivazione automatica dello schermo, in diverse colorazioni e in tessuto, pelle o sughero, possono essere acquistate con prezzi a partire da €29,99.

Disponibile poi una versione speciale Signature Edition, che si differenzia grazie alla memoria di 32GB, alla presenza di un sensore di luminosità per la regolazione automatica della luce e della ricarica wireless, che può essere acquistata unicamente in versione senza pubblicità al prezzo di listino di €189,99, e per cui è stata pensata una base di ricarica wireless acquistabile per €29,99.

Ormai è qualche anno che non possiamo fare a meno di un Kindle nello zaino, è diventato il nostro strumento di lettura preferito grazie al display antiriflesso che simula la carta e all’assenza di notifiche che ci permettono di rimanere immersi nella lettura non solo di libri, ma anche di documenti e PDF che possiamo aprire con il nostro eReader dopo averli trasferiti nella memoria interna.

Già nel 2019 Amazon aveva portato la luce sul Kindle base e l’impermeabilità sul Paperwhite, e oggi continuano ad arrivare miglioramenti su tutti i fronti che rendono questo Paperwhite 2021 probabilmente il miglior Kindle di sempre.

Abbiamo già menzionato l’adozione della porta USB-C, novità senza dubbio gradita soprattutto per chi ha sempre dietro diversi dispositivi elettronici e non può che accogliere positivamente la possibilità di ricaricarli tutti con lo stesso alimentatore.

Migliora poi lo schermo, non solo dal punto di vista delle dimensioni che arrivano a 6,8 pollici, novità sicuramente gradita a chi legge fumetti e libri illustrati, ma anche riguardo alla maggior definizione che ci permette di mantenere un valore di 300ppi per la densità di pixel, e all’illuminazione migliorata.

Parlando di illuminazione, infatti, adesso abbiamo ben 17 LED – dai 5 della versione del 2018 – che possiamo regolare sia in intensità che in tonalità, andando ad esempio a scegliere valori del bianco più caldi in condizioni di bassa luminosità per limitare ancor di più l’influenza sulla nostra vista, e potendo arrivare ad un’intensità superiore del 10% quando invece siamo in ambienti molto luminosi.

Abbiamo gradito anche il display a filo, che oltre ad essere più confortevole al tatto ci aiuta a tenere il nostro device più pulito soprattutto quando leggiamo in un ambiente polveroso come un parco o una spiaggia.

Il nuovo Kindle Paperwhite ha anche un hardware interno aggiornato che ci permette prestazioni superiori in termini di refresh del display ed una velocità superiore del 20% nel voltare le pagine, raggiungendo un livello di fluidità maggiore in tutte le animazioni e durante l’uso del device.

Ottima come sempre l’autonomia: Amazon dichiara una durata della batteria di 10 settimane con un utilizzo medio, ma anche leggendo molto di più non avremo bisogno di ricaricare per tutta la vacanza o per diverse settimane. I tempi di ricarica invece sono di circa 2 ore usando un caricatore da 10W, mentre possono raddoppiare se si usa una porta USB del PC.

E sempre gradita poi la certificazione IPx8 di impermeabilità che ci rende tranquilli qualora il Kindle Paperwhite dovesse cadere in acqua: nessun problema dunque se vogliamo leggere a bordo piscina, in spiaggia o durante un bagno rilassante in vasca.

La versione base del nuovo Kindle Paperwhite può essere acquistata con offerte speciali, ovvero con la possibilità di visualizzare degli annunci pubblicitari; in questo caso possiamo tranquillizzarvi ed affermare che gli annunci possono comparire solo nella schermata di blocco in standby e mai durante la lettura, e possono proporre articoli compatibili con il profilo Amazon del lettore.

Complessivamente crediamo che con questa undicesima generazione di Kindle Paperwhite Amazon abbia fatto un buon passo in avanti, portando sul mercato un eReader dalle dimensioni compatte e maneggevoli pur ampliando la dimensione del display, migliorando la visione e le prestazioni, e mantenendo caratteristiche da prodotto di fascia alta come l’impermeabilità. Il tutto ad un prezzo che rimane in linea con la generazione precedente.

Che vi stiate avvicinando per la prima volta ad un lettore di eBook o che possediate già un Kindle, possiamo sicuramente consigliare l’acquisto di questo nuovo Paperwhite.