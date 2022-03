Oppo Watch Free: Recensione

Il mercato dei wearable è ben diviso in due categorie, il segmento degli smartwatch e la sottocategoria delle smart band. Il nuovo Oppo Watch Free si posiziona al centro dei due segmenti, caratteristica che espone il prodotto a forti pregi ma anche ad inevitabili limitazioni. In questa recensione completa analizziamo in lungo e in largo il nuovo dispositivo indossabile del brand cinese.

Bello, compatto e leggero

Trattandosi di un wearable, la nostra analisi non può che iniziare parlando di design. Smartwatch e smart band sono diventati ormai parte integrante del nostro outfit ed è fondamentale scegliere un dispositivo anche in base a canoni stilistici. Sotto questo aspetto, Oppo Watch Free non delude, con dimensioni compatte e un design tutt’altro che appariscente. La cassa in plastica aiuta a contenere il peso che – al netto del cinturino – si ferma a soli 20.9g.

Sebbene sia la plastica a farla da padrone, il watch è costruito in maniera impeccabile, con una leggera curvatura sull’asse verticale per seguire la linea del polso e garantire un’ottima ergonomia. All’interno della cassa è incastonato un displayAMOLED da 1.64 pollici, dimensioni decisamente maggiori rispetto ad una smart band canonica, sulla falsa riga di modelli concorrenti come Huawei Watch Fit e Honor Band 6.

La tecnologia AMOLED del pannello offre neri profondi e colori brillanti sotto ogni condizione di luce, anche all’aperto la visibilità resta ottima, una caratteristica fondamentale per un dispositivo pensato per gli sportivi.

Il cinturino in dotazione è in silicone morbido ed è davvero ben realizzato, con una trama ruvida che non si sporca facilmente ma trattiene un po’ il sudore. Non manca la possibilità di sostituire il cinturino con un modello compatibile, online troviamo diverse soluzioni originali e realizzati da aziende di terze parti, che differiscono per taglia, colore e materiale.

Specifiche tecniche e Funzionalità

Alla base della cassa, a contatto con il polso, troviamo i pin per la ricarica magnetica e i sensori integrati. In particolare, Oppo Watch Free è in grado di controllare la frequenza cardiaca, misurare il livello di ossigeno nel sangue (SpO2) e monitorare la qualità del sonno. Non manca la resistenza all’immersione in acqua fino a 5 atmosfere, ma non c’è l’NFC e di conseguenza non è possibile abilitare i pagamenti contactless.

La band è compatibile sia con gli smartphone Android che con gli iPhone aggiornati ad iOS 10 o successivi. L’applicazione da scaricare si chiama HeyTap Health, alla quale il dispositivo si interfaccia tramite connessione bluetooth 5.0. La piattaforma consente di sincronizzare i dati provenienti da altre applicazioni per la gestione dell’attività fisica, come Salute di iPhone e permette di configurare la ricezione di notifiche al polso e scaricare nuove watchfaces.

L’inerfaccia di Oppo Watch Free è piuttosto semplice ed intuitiva, con uno swipe da destra si accede ad alcune informazioni sull’attività fisica svolta, mentre in alto troviamo le impostazioni rapide e in basso ci sono le notifiche. Scorrendo a sinistra si apre il menù, tramite il quale si aprono le impostazioni o si accede alle seguenti funzionalità:

Allenati (Scegli l’attività fisica da monitorare)

Log esercizi (Cronologia delle ultime attività svolte)

Sonno

Ossigeno nel sangue

Frequenza cardiaca

Attività quotidiana (Riepilogo degli obiettivi di allenamento)

Meteo

Timer

Sveglia (Solo vibrazione)

Cronometro

Bevi acqua (Monitoraggio dell’acqua bevuta)

Gestione fotocamera (Scatto remoto)

Flash (Semplice schermata bianca a luminosità massima)

Gestione delle notifiche e Autonomia

Oppo Watch Free non è uno smartwatch, basta aprire il centro notifiche per rendersene conto. Sebbene sia possibile configurare in maniera selettiva la ricezione delle notifiche al polso, non è possibile rispondere con messaggi rapidi o archiviarle. Non c’è alcun tipo di interazione con le notifiche, non si può far altro che visualizzarle e leggerne una breve anteprima.

Il produttore dichiara fino a 14 giorni di utilizzo con una sola carica della band, una stima piuttosto verosimile in base alla nostra esperienza. Noi siamo arrivati a 5 giorni di utilizzo con ancora il 60% di autonomia residua, con un utilizzo più modesto non dovrebbe essere complesso raggiungere 2 settimane con una sola carica.

Prezzo e Conclusioni

Il nuovo Oppo Watch Free è un gran bel dispositivo, ideale per chi cerca un orologio compatto, leggero e ben costruito. Il limite principale è da ricercare nel prezzo di lancio, fissato a ben 99,99€. Pur trattandosi di una smart band, su questa fascia di prezzo Oppo Watch Free si pone in diretta concorrenza con molti smartwatch, in grado di offrire una lista di funzioni decisamente più ampia e una miglior gestione delle notifiche.

Per questi motivi ci risulta complesso trovare un target per il nuovo dispositivo indossabile del brand cinese. Chi cerca uno smartwatch compatto, a parità di prezzo farebbe meglio a scegliere un dispositivo più completo e dotato di NFC, mentre chi vuole una smart band potrebbe voler spendere molto meno di 100 euro. Con un prezzo più basso – di almeno 25/30 euro – e l’aggiunta dell’NFC, Oppo Watch Free avrebbe molto più senso e potrebbe facilmente salire sul podio delle migliori smart band in commercio.