Sottocosto Unieuro, Honor 9 Lite in super offerta

Unieuro lancia il sottocosto. Da oggi 20 luglio sino al prossimo 29 luglio, la catena di elettronica sconterà moltissimi prodotti come smartphone, tablet pc, computer, televisori, gadget e molto altro ancora. Trattandosi di un sottocosto, si ricorda che tutte le offerte si intendono solamente sino ad esaurimento scorte. Dunque, solo i più rapidi potranno approfittarne. Gli sconti sono validi sia nei punti vendita Unieuro aderenti che nell’eshop della catena di elettronica.

Tra gli smartphone in offerta, spicca l’ottimo Honor 9 Lite proposto al prezzo di soli 169,90 euro. Si evidenziano, inoltre, l’iPhone X 64GB a 959 euro, il Samsung Galaxy S9 a 649 euro ed il Huawei Mate 10 Lite a 229 euro. Tra gli smartwatch spicca il Samsung Gear Sport proposto a 189,90 euro. Tra i tablet pc, invece, nel volantino del sottocosto di Unieuro è presente l’iPad 2018 128GB WiFi a 389 euro. Per chi deve cambiare computer, invece, la catena di elettronica, per esempio, propone il notebook Lenovo Ideapad 320 con processore Intel Core i5, 8GB di RAM e 1TB di disco fisso a 499,99 euro.

Se l’obiettivo è una nuova fotocamera per immortalare i momenti migliori delle vacanze, Uniero propone la reflex Canon EOS 2000D al prezzo di 399,99 euro. Il sottocosto propone anche una piccola selezione di televisori per chi vuole trasformare il salotto di casa in una piccola sala cinematografica. Inoltre, per gli appassionati di gaming, Uniero offre la console Nintendo Switch al prezzo di 279,99 euro.

Non mancano, poi, accessori e gadget di tutti i tipi, come una selezione di colorati hoverboard che piacciono molto soprattutto ai più giovani.