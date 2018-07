WhatsApp: anteprima delle foto nelle notifiche

Floriana Giambarresi,

Un nuovo aggiornamento di WhatsApp suggerisce che presto le anteprime dei file multimediali (foto e GIF) saranno presto visualizzabili da tutti gli utenti iPhone direttamente nelle notifiche, consentendo dunque di guardarli con un colpo d’occhio senza necessariamente aprire l’app (e apparire online).

A segnalare la novità, il solito WABetaInfo che spiega come la versione 2.18.80 di WhatsApp getto le basi per le anteprime delle immagini (GIF incluse) nelle notifiche di iOS. Come sanno gli utenti iPhone, per visualizzare un’anteprima si può sfruttare il 3D Touch sulla notifica interessata o effettuare uno swipe verso il basso. Secondo quanto riportato, gli utenti dovrebbero anche essere in grado di scaricare i media direttamente dalla notifica, questo nel caso in cui avessero disabilitato l’opzione di download automatico dei file multimediali – disponibile tra le Impostazioni dell’app.

Si ricorda che, al momento, nelle notifiche di WhatsApp per iOS le immagini incluse nel messaggio vengono sostituite, nell’anteprima della notifica, dall’emoji che ritrae la fotocamera. Dunque presto sarà direttamente la notifica a mostrare un’anteprima dell’immagine o del video che l’utente ha ricevuto. Oltre a questa novità, che si trova ancora in fase beta, l’ultima versione dell’app consente di usare Siri per inviare messaggi ai gruppi di WhatsApp.