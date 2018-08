Lenovo Thinkpad P1, la workstation mobile più leggera

Floriana Giambarresi,

Lenovo ThinkPad P1 è ora ufficiale: si tratta di un nuovo notebook Windows potente, raffinato e particolarmente ridotto, pensato per l’utilizzo professionale tanto che può essere considerato la workstation mobile più leggera e sottile del produttore, con un profilo di soli 17,4 mm e un peso inferiore a 1,7 Kg.

ThinkPad P1 si distingue sul mercato non solo per la peculiare portabilità, ma anche per un comparto hardware particolarmente performante. Caratterizzato dalla presenza di uno schermo 4K Ultra HD da 15,6 pollici ad alta risoluzione (3840 × 2160 pixel) con luminosità di 400nits o con variante non touch Full HD IPS da 1920 x 1080 pixel e 300 nits, la workstation mobile è progettata per i professionisti che non possono sempre lavorare sulla scrivania: sotto il cofano si trova un processore Intel Xeon di 8a generazione che vanta una velocità di clock fino a 4,6 GHz unito a una GPU NVIDIA Quadro P2000, fino a 64 GB di RAM e fino a 4 TB di SSD. Specifiche tecniche importanti quelle del Lenovo ThinkPad P1, che includono anche una varietà di porte comode, tra cui un lettore di schede SD 4 in 1, Thunderbolt 3, USB-A, HDMI 2.0, una porta mini Gigabit Ethernet, jack audio combinato e un lettore di smart card. È inoltre presente una telecamera IR e una webcam ad alta definizione, nonché supporto al Wi-Fi e Bluetooth 5.0.

Quando si tratta di design, il Lenovo ThinkPad P1 prende diversi elementi dalla famosa serie ThinkPad X1 Carbon, inoltre è disponibile in un telaio in fibra di carbonio nero particolarmente robusto: una lega che però ha permesso di ottenere un prodotto molto resistente ed allo stesso tempo leggero e sottile. Lenovo afferma peraltro che il nuovo ThinkPad P1 è in grado di sopportare freddo, caldo, umidità, polvere, funghi, urti e altri ambienti difficili.

Lenovo ThinkPad P1 sarà disponibile sul mercato a partire da fine agosto al prezzo di partenza di 1949 dollari. Non è ancora stata annunciata la data di uscita nel territorio italiano, così come il relativo costo.