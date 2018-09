Facebook denuncia BlackBerry: violati 6 brevetti?

Floriana Giambarresi,

Facebook ha accusato BlackBerry di aver utilizzato indebitamente la sua tecnologia di messaggistica vocale per integrarla nella sua app di messaggistica istantanea.

In una denuncia di 118 pagine presentata a San Francisco, la compagnia guidata da Mark Zuckerberg ha denunciato BlackBerry per la violazione di sei brevetti affermando che le azioni della concorrente hanno «causato e continueranno a causare danni» alle app di messaggistica della società, Messenger e WhatsApp. Nello specifico, tra le proprietà intellettuali, Facebook ritiene che BlackBerry si sia appropriata indebitamente delle tecnologie di rilevamento e analisi dei dati GPS, di messaggistica vocale e le modalità con cui l’app visualizza grafica, video e contenuti audio.

La causa arriva pochi mesi dopo che BlackBerry ha fatto causa a Facebook, sostenendo che la società di social media e le sue consociate WhatsApp e Instagram hanno violato i brevetti delle app di messaggistica BlackBerry, affermando che utilizzasse «una serie di funzionalità innovative e di sicurezza, interfaccia utente e funzionalità che hanno reso i prodotti BlackBerry un successo così critico e commerciale». Ora, dunque, è il turno di Facebook, che sta chiedendo un risarcimento in danni non specificato per la violazione di tali proprietà intellettuali.

Ne Facebook né BlackBerry hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.