Samsung, nuovo centro per l’IA a New York

Samsung crede molto nello sviluppo dell’Intelligenza Artificiale (IA) ed ha annunciato l’apertura di un nuovo centro di ricerca a New York per rafforzare le sue competenze in questo settore. Il nuovo centro di ricerca sull’Intelligenza Artificiale della casa coreana a New York sarà guidato da Daniel D. Lee, Executive Vice President di Samsung Research, ben nota autorità a livello mondiale nella robotica, entrato in Samsung lo scorso giugno.

Samsung intende investire molto in questo settore e nel suo nuovo centro ricerca. La casa coreana, infatti, ha in progetto di voler espandere le sue avanzate capacità di ricerca in questo settore chiave e di voler impiegare circa mille specialisti entro il 2020. Quello di New York è il sesto centro per l’Intelligenza Artificiale di Samsung in tutto il mondo, e funzionerà in collaborazione con le altre strutture di ricerca di Samsung. Gli altri centri di ricerca della casa coreana si trovano in Corea, nel Regno Unito, in Canada, in Russia e nella Silicon Valley, negli Stati Uniti.

La cerimonia di inaugurazione della struttura si è tenuta il 7 settembre a New York, con circa 100 ospiti presenti tra cui il presidente Kim Seunghwan Cho, Vicepresidente esecutivo di Samsung Research; Geunbae Lee, responsabile del Samsung AI Center di Seoul; Il professor Daniel P. Huttenlocher, il decano della Cornell Tech; e il professor David Tank, direttore del Princeton Neuroscience Institute.

I centri di ricerca per l’Intelligenza Artificiale di Samsung permetteranno alla società di espandere le proprie competenze in questo settore e di trovare nuovi sbocchi pratici e commerciali. Questo annuncio arriva in un momento molto importante. L’Intelligenza Artificiale è un settore in forte espansione e ben fa Samsung ad investirci molto per poter realizzare nuove soluzioni da poter inserire in un po’ tutti i suoi dispositivi smart e non solo negli smartphone di ultima generazione.