SelfyConto: 5% di interesse se apri subito

Sei stanco di vedere i tuoi risparmi restare fermi in un conto corrente che offre interessi bassi? Vuoi una soluzione che ti permetta di ottenere di più dal tuo denaro senza rinunciare alla flessibilità? SelfyConto di Banca Mediolanum è la risposta che stavi cercando.

Con zero canone e un’attivazione direttamente online, anche con lo SPID, questo conto è un modo smart e sicuro di gestire i tuoi risparmi.

I motivi per cui scegliere SelfyConto

Primo su tutti il rendimento al 5% annuo. Con SelfyConto, i tuoi soldi non solo sono al sicuro, ma crescono grazie a un interesse annuo del 5% su somme vincolate per sei mesi. La parte migliore? Puoi accedere ai tuoi fondi in qualsiasi momento senza perdere gli interessi maturati fino a quel momento.

Altro aspetto positivo è l’assenza di spese di gestione per i giovani. Se hai meno di 30 anni, il SelfyConto non ti costa nulla. E questa condizione è valida per tutti i nuovi clienti per il primo anno.

Gestire SelfyConto è davvero comodo, dallo smartphone puoi effettuare tutte le operazioni bancarie. Puoi fare anche trading e gestire i pagamenti verso la pubblica amministrazione, tutto con la massima sicurezza e trasparenza. Infine, le carte di debito associate al conto sono realizzate in PVC riciclato, dimostrando l’impegno di Banca Mediolanum verso la sostenibilità ambientale. In più, con questa carta, puoi effettuare prelievi gratuiti in tutta l’area Euro e godere dell’assenza di spese per bonifici e altri servizi bancari essenziali.

Con queste caratteristiche, se cerchi un modo per far lavorare i tuoi risparmi per te, SelfyConto è la soluzione giusta. L’apertura del conto è semplice, veloce, si fa tutto online e puoi iniziare da subito ad approfittare delle condizioni vantaggiose. Visita il sito ufficiale per maggiori informazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.