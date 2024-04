Conto Arancio: tasso del 5% annuo lordo per tutti i nuovi utenti

Non lasciare i tuoi risparmi a riposare in un conto corrente: sfrutta le potenzialità di un conto deposito per farli fruttare. ING propone, per i nuovi clienti di Conto Arancio, un tasso del 5% annuo lordo per 12 mesi.

Per approfittare di questa allettante promozione, non dovrai fare altro che aprire un Conto Corrente Arancio, se già non ne hai uno, e di conseguenza un Conto Arancio, che è invece il conto deposito. Attivali entrambi entro l’11 maggio effettuando un bonifico, poi accredita lo stipendio o versa almeno 1.000 euro, sul conto corrente, entro il 31 agosto.

Condizioni e vantaggi della promozione ING

Il tasso del 5% annuo lordo è garantito per i primi 12 mesi dalla data di attivazione del Conto Arancio, fino a un massimo di 100.000 euro. È importante notare che non perderai l’interesse accumulato anche se metti o prelevi denaro durante l’anno promozionale. Puoi utilizzare, inoltre, il comodo calcolatore online per avere una stima dei tuoi guadagni.

Come anticipato, per aprire Conto Arancio devi essere anche titolare di un Conto Corrente Arancio, che ti offre: canone gratuito, prelievi e bonifici senza costi per i primi 12 mesi attivando il Modulo Zero Vincoli. Si tratta di un conto digitale, che puoi gestire tramite l’app.

I costi di Conto Arancio, invece, sono azzerati. Apertura, gestione, trasferimento o chiusura: non dovrai pagare nulla. I tuoi risparmi sono sempre disponibili e puoi prelevare i tuoi soldi in qualsiasi momento, mentre accumuli interessi.

Vuoi far fruttare il tuo capitale con un tasso del 5% annuo lordo sulle somme vincolate per 12 mesi? Allora scegli ING e apri direttamente online Conto Corrente Arancio e Conto Arancio entro l’11 maggio. Gli interessi maturati saranno, successivamente, accreditati sul conto deposito alla fine dell’anno, oppure in caso di chiusura del conto.

