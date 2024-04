Revolut Premium GRATIS per 3 mesi: offerta per i nuovi clienti

Se cerchi una carta in grado di supportarti ovunque, soprattutto in viaggio, c’è Revolut. La nota fintech britannica offre un conto multivaluta, una carta e tantissimi vantaggi pensati in particolar modo per chi si trova spesso fuori dall’Italia. Se sei un nuovo utente, potrai ottenere in via promozionale tre mesi del piano Premium gratuiti, semplicemente aprendo un conto Revolut online ed effettuando l’upgrade senza costi.

I costi mensili dell’abbonamento verranno successivamente applicati in modo automatico al termine del periodo promozionale, ma tutti i vantaggi di Revolut resteranno naturalmente attivi e a tua disposizione.

Funzionalità e vantaggi unici di Revolut

Quali sono i vantaggi che Revolut vanta? Se sei un viaggiatore accanito, sarai felice di sapere che avrai a disposizione un conto multivaluta, così da spendere nella valuta del posto con tassi di cambio convenienti, un’assicurazione viaggio completa e inclusa e anche sconti e cashback esclusivi sulle tue prenotazioni.

Ogni titolare ha a disposizione anche una carta Revolut: bella esteticamente, sì, ma soprattutto funzionale grazie alle notifiche istantanee di pagamento e gestione completa della sicurezza (e non solo, visto che puoi consultare anche saldo e movimenti) direttamente dall’applicazione per dispositivi mobili.

Altre “chicche” di Revolut sono la possibilità di monitorare gli abbonamenti attivi (ad esempio delle piattaforme streaming), di inviare e richiedere soldi direttamente in app tra utenti Revolut in più di 160 Paesi, pass per aree lounge aeroportuali inclusi e possibilità di donare alle cause che preferisci.

Revolut mette, al primo posto, la sicurezza: il tuo conto è supervisionato 24 ore su 24, 7 giorni su 7: in caso di transazioni sospette, verrai prontamente avvisato. La piattaforma mantiene sempre al sicuro i dettagli della tua carta e richiede verifiche aggiuntive per proteggerti ulteriormente. In caso di furto o smarrimento della carta, puoi bloccarla in qualsiasi momento dall’app.

Soltanto iscrivendoti online a Revolut potrai accedere alla promozione, che ti permetterà di ricevere ben 3 mesi del piano Premium gratuitamente, senza alcun costo aggiuntivo.





Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione