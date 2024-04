SelfyConto: il conto online ideale per pagare, investire e gestire denaro

Al giorno d’oggi, la comodità di avere un conto online è nota praticamente a tutti.

Questo nuovo modo di intendere i servizi bancari, infatti, comporta un’operatività straordinaria. Di fatto, bastano pochi tocchi sul display dello smartphone per effettuare pagamenti e tenere d’occhio i propri risparmi. Il numero ormai elevato di piattaforme, però, rende difficile scegliere a chi affidare i tuoi soldi.

Esiste dunque un servizio in grado di offrire ottime condizioni e, allo stesso tempo, la consapevolezza di avere i tuoi risparmi al sicuro? La risposta a questa domanda è SelfyConto. Stiamo parlando di una piattaforma di Banca Mediolanum, istituto fondato nel 1997 e punto di riferimento nel settore bancario in Italia e non solo (essendo presente anche in paesi come Spagna, Germania, Irlanda, Lussemburgo).

Al di là delle certezze che offre questo gruppo, però, SelfyConto si rivela la scelta migliore anche per la sua flessibilità e per la convenienza dei suoi servizi.

La sicurezza di Banca Mediolanum e tutta la convenienza dei conti online: ecco SelfyConto

Quando ci riferiamo a questo servizio, infatti, non parliamo del classico conto online, in cui è possibile effettuare/ricevere pagamenti e basta. La sottoscrizione con SelfyConto comporta una serie di vantaggi concreti per i correntisti.

Stiamo parlando, per esempio, della carta di credito gratuita, così come dei prelievi del tutto gratuiti nell’area Euro. Tutte le principali operazioni bancarie come:

Addebiti utenze

Bonifici

Ricariche telefoniche

Pagamenti F23, F24, MAV e RAV

sono a costo zero.

A rendere ancora più interessante SelfyConto sono i costi di mantenimento che rendono ancora più attraente questa soluzione.

Devi infatti sapere che, se hai meno di 30 anni, SelfyConto è gratis. Se hai superato questa età, invece, il primo anno è comunque gratuito, mentre dal secondo il costo è di 3,75 euro.

In conclusione, si tratta di condizioni estremamente vantaggiose, che rendono quanto proposto da Banca Mediolanum una soluzione ottimale per qualunque tipo di correntista.

