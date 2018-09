Windows 10 build 17755, SMS dai PC con Your Phone

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rilasciato la build 17755 di Windows 10 Redstone 5 a tutti gli Insider che fanno parte del Fast Ring. Nonostante Redstone 5 sia oramai arrivato al termine del suo sviluppo e la casa di Redmond si stia, adesso, concentrando sui dettagli per eliminare tutti i bug, questa nuova build include comunque una piccola novità. Microsoft, infatti, ha evidenziato che l’app “Your Phone” permette, adesso, di visualizzare, inviare e ricevere gli SMS direttamente dal computer.

Questa interessante funzionalità, purtroppo, è disponibile solamente per tutti coloro che associano al proprio PC Windows 10 uno smartphone Android. Chi possiede un iPhone non potrà usufruirne a causa delle ben note limitazioni del sistema operativo mobile di Apple. L’app “Your Phone“, si ricorda, permette di associare ad un PC Windows 10 uno smartphone Android ed iOS. Grazie a questa possibilità di “dialogo”, tra i PC e gli smartphone è possibile effettuare alcune operazioni senza la necessità di dover utilizzare ulteriori applicazioni di terze parti. Sino ad ora, attraverso quest’applicazione era possibile sincronizzare foto e video tra smartphone e PC. In futuro, comunque, arriveranno altre funzionalità.

Oltre alla possibilità di poter inviare SMS dal PC sfruttando l’app “Your Phone”, questa nuova build di Windows 10 Redstone 5 contiene una serie di bug fix e di ottimizzazioni. I problemi noti non sono più molti e soprattutto non sono di particolare rilievo. Trattasi della dimostrazione che Redstone 5 è oramai quasi pronto al debutto ufficiale.

Si ricorda, infine, che questo nuovo aggiornamento funzionale di Windows 10 prenderà il nome di Windows 10 October 2018 Update e sarà rilasciato a tutti i possessori di un PC Windows 10 nel corso del mese di ottobre anche se una data esatta, al momento, non è stata ancora comunicata ufficialmente.