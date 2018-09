Nintendo Switch Online parte il 19 settembre

Marco Locatelli,

Nintendo Switch Online, il servizio online per la console ibrida del colosso di Kyoto, debutterà in Italia il 19 settembre. Non solo: l’avvio del servizio sarà accompagnato da un periodo di prova gratuito di sette giorni per tutti i possessori di un account Nintendo.

Con Nintendo Switch Online sarà possibile giocare in multiplayer online – competitivo o cooperativo – con i propri amici, sfruttare i salvataggi su cloud (anche se alcuni giochi non li supporteranno, come Splatoon 2, Pokemon Let’s Go Pikachu, Pokemon Let’s Go Evee e Dark Souls Remastered), accedere alle offerte esclusive su eShop e ai classici NES con nuove funzionalità online. Ci sarà inoltre un’app Nintendo Switch Online per smartphone e tablet che permetterà di collegarsi con i giochi compatibili, come Splatoon 2 dove, ad esempio, si potrà tenere traccia delle statistiche online, condividerle sui social network e ordinare nuovo equipaggiamento da usare nel gioco.

Le tariffe. L’abbonamento Nintendo Switch Online ha un costo di 3.99 euro per 1 mese, 7.99 euro 3 mesi e 19.99 euro 12 mesi. Esiste anche il pacchetto familiare ad un costo di 34.99 euro per 12 mesi (se crei il gruppo famiglia, fino a otto account Nintendo possono usare il servizio a pagamento Nintendo Switch Online).

Tutti i dettagli su Nintendo Switch Online verranno snocciolati durante il prossimo Nintendo Direct, evento rimandato a venerdì 14 settembre a causa del terremoto che ha colpito Hokkaido.

La presentazione comincerà alla mezzanotte della notte tra giovedì 13 settembre e venerdì 14 settembre e durerà circa 35 minuti e sarà interamente dedicata ai nuovi titoli per Nintendo 3DS e Nintendo Switch, in uscita nei prossimi mesi. Oltre ovviamente, come già detto, ad una parentesi sui dettagli del nuovo servizio Nintendo Switch Online.

Per seguire l’evento in diretta è sufficiente sintonizzarsi sul sito di Nintendo Direct o sul canale YouTube di Nintendo Italia.