Samsung annuncia i Galaxy J6+ e J4+

Luca Colantuoni,

Come preannunciato ieri, Samsung ha svelato i nuovi Galaxy J6+ e J4+, smartphone di fascia bassa con diverse caratteristiche in comune. Il Galaxy J6+ si differenzia principalmente per la presenza del lettore di impronte digitali sul lato destro. Il produttore non ha comunicato i paesi in cui verranno distribuiti i due dispositivi.

Entrambi i modelli hanno un telaio in plastica e un ampio schermo da 6 pollici con risoluzione HD+ (1480×720 pixel) e rapporto di aspetto 18.5:9. La dotazione hardware comprende un processore quad core a 1,4 GHz, che potrebbe essere uno Snapdragon 425, affiancato da 3/4 GB (Galaxy J6+) o 2/3 GB (Galaxy J4+) di RAM e 32/64 GB (Galaxy J6+) o 16/32 GB (Galaxy J4+) di storage, espandibili con schede microSD fino a 128 GB. Samsung indica che le specifiche variano in base al mercato e all’operatore telefonico.

Oltre che per la presenza del sensore biometrico, i due smartphone si distinguono chiaramente osservando la parte posteriore. Il Galaxy J6+ possiede infatti una doppia fotocamera con sensori da 13 e 5 megapixel, abbinati rispettivamente ad obiettivi con apertura f/1.9 e f/2.2. La fotocamera frontale ha invece un sensore da 8 megapixel e un obiettivo con apertura f/1.9. Per il Galaxy J4+ sono state scelte una fotocamera posteriore da 13 megapixel (f/1.9) e frontale da 5 megapixel (f/2.2).

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, NFC (opzionale) e LTE Cat. 4. Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, la porta micro USB e il tradizionale bundle di sensori (prossimità, luminosità, accelerometro, bussola e giroscopio). La batteria ha una capacità di 3.300 mAh.

Il sistema operativo installato è Android 8.1 Oreo. I colori sono nero, grigio e rosso per il Galaxy J6+, nero, oro e rosa per il Galaxy J4+. Samsung non ha fornito informazioni su disponibilità e prezzi, ma entrambi dovrebbero arrivare sul mercato entro fine mese.