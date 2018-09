Floriana Giambarresi,

Sony ha appena annunciato ufficialmente la PlayStation Classic, micro console retro che debutterà sul mercato in tempo per le festività natalizie con in bundle una serie di giochi migliori e più famosi della console originale, la prima PlayStation.

Nintendo ha riscontrato un grande successo con la sua NES Classic Edition, seguita dalla SNES Classic Edition; così, la PlayStation Classic segue lo stesso schema, dando ai giocatori nostalgici una versione in miniatura di un sistema particolarmente amato e mai dimenticato, che può connettersi ai televisori moderni via HDMI. La console ha circa il 45% delle dimensioni della PlayStation originale e verrà fornita con due controller. Annuncia Sony in un post ufficiale sul blog:

Quasi 25 anni fa, PlayStation è stata introdotta sul mercato. Sviluppata dall’allora Sony Computer Entertainment, è stata la prima console domestica nella storia dei videogiochi a superare i 100 milioni di unità in tutto il mondo, offrendo ai consumatori la possibilità di giocare con grafica 3D con rendering in real time per la prima volta nelle loro case. Oggi siamo entusiasti di annunciare che stiamo riproponendo l’esperienza PlayStation originale in una nuova versione in miniatura: PlayStation Classic!

Al lancio, includerà un catalogo di 20 giochi tra cui Final Fantasy VII, Jumping Flash!, Ridge Racer Type 4, Tekken 3 e Wild Arms. Tutti i giochi precaricati saranno riproducibili nel loro formato originale e altri titoli definiti da Sony «leggendari» saranno annunciati prima della fine dell’anno.

L’originale PlayStation ha debuttato nel 1995. Fu un grande successo che cementò la posizione di Sony nel mercato delle console. È stato il primo sistema di gioco a vendere oltre 100 milioni di unità. Così, PlayStation Classic torna sulla scia di tali grandi numeri: sarà venduta in quantità limitate dal 3 dicembre 2018 in Giappone, Nord America, Europa, Australia e Nuova Zelanda. In Italia, costerà 99,99 euro.