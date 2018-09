Windows 10 19H1 build 18242 agli Insider, novità

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rilasciato la build 18242 di Windows 10 19H1 agli Insider che fanno parte dello speciale canale Skip Ahead. Trattasi di una nuova build di sviluppo del futuro aggiornamento del sistema operativo della casa di Redmond che arriverà entro la prima metà del 2019. Il canale Skip Ahead, si ricorda, è accessibile solamente ad un ristretto numero di Insider che hanno la possibilità di iniziare a testare le future novità che Microsoft ha cominciato a progettare per i suoi utenti. Con il rilascio di Windows 10 October 2018 Update, Windows 10 19H1 arriverà, poi, anche nelle mani di tutti gli altri Insider.

Le note di rilascio di questa nuova build di Windows 10 non includono nessuna particolare novità. Questa nuova build, infatti, contiene solamente una lunga lista di correttivi a problemi noti di funzionamento. L’assenza di grandi novità non deve, comunque, stupire troppo. Microsoft è occupata a finalizzare Windows 10 October 2018 Update, mentre Windows 10 19H1 è ancora solamente nelle prime fasi di sviluppo e le vere novità funzionali arriveranno nel corso dei prossimi mesi. Il prossimo 2 ottobre, Microsoft terrà un evento dedicato ai Surface.

In quell’occasione, però, la casa di Redmond potrebbe approfondire il tema dello sviluppo di Windows 10 e magari anche annunciare alcune delle future novità che arriveranno il prossimo anno proprio all’interno di Windows 10 19H1.

L’odierna build 18242 contiene pochi problemi noti, tuttavia è ancora molto acerba e proprio per questo non particolarmente stabile. Il suggerimento, dunque, per gli Insider che fanno parte del canale Skip Ahead è quello di sperimentarla solamente all’interno di macchine dedicate e non sui computer di utilizzo quotidiano.