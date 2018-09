Windows 10 build 17763, RTM in arrivo?

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rilasciato la build 17763 di Windows 10 Redstone 5 agli Insider che hanno scelto il Fast Ring. Questa nuova build non presenta alcuna novità rilevante visto che Redstone 5 è oramai prossimo alla fine del suo sviluppo. Tuttavia, nelle note di rilascio è presente una dicitura molto interessante che farebbe pensare che la versione RTM del prossimo aggiornamento funzionale del sistema operativo sia oramai prossima.

In precedenza, la casa di Redmond aveva sempre evidenziato di stare lavorando al controllo finale del codice. In questa nuova build, invece, Microsoft ha usato un’altra dicitura: “questo non significa che abbiamo finito…”. Questo cambio di espressione potrebbe stare a significare che il controllo del codice di Redstone 5 sia oramai giunto alla fine e che manchi davvero poco per finalizzare l’aggiornamento. Del resto, la casa di Redmond contava di chiudere definitivamente lo sviluppo di Redstone 5 per il mese di settembre per poi rilasciarlo nel mese di ottobre. Se una versione RTM deve essere pronta per settembre, una delle prossime build, dunque, potrebbe essere quella candidata per il rilascio finale. Per Neowin, addirittura, potrebbe essere questa la versione finale.

In ogni caso, il prossimo aggiornamento funzionale di Windows 10 è quasi pronto. Quello che sarà chiamato ufficialmente Windows 10 October 2018 Update presto sarà distribuito a tutti gli utenti Windows 10, introducendo molte nuove novità e migliorando sensibilmente l’esperienza d’uso complessiva della piattaforma.

L’aggiornamento, una volta disponibile, sarà rilasciato attraverso il canale di Windows Update. Il prossimo 2 ottobre, Microsoft terrà un evento hardware dedicato ai Surface. In quella giornata la casa di Redmond potrebbe anche annunciare la data ufficiale per l’avvio della distribuzione di questo importante update.