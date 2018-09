Phoenix Wright: Ace Attorney anche su PC e console

Floriana Giambarresi,

Capcom sta portando i primi tre giochi della serie Ace Attorney su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC: al Tokyo Game Show 2018, è infatti stata annunciata una nuova versione della trilogia Phoenix Wright: Ace Attorney, che debutterà su queste piattaforme all’inizio del 2019.

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy includerà Phoenix Wright: Ace Attorney, Phoenix Wright: Ace Attorney – Justice for All e Phoenix Wright: Ace Attorney – Trials and Tribulations. Tutti e tre i giochi sono stati originariamente rilasciati nel 2001 su Game Boy Advance, per poi essere ripubblicati su Nintendo DS, Nintendo 3DS, Nintendo Wii, dispositivi Android e iOS. Dal lancio la serie si è espansa in numerosi sequel, spin-off e persino in una serie di anime con un cast emergente di avvocati e investigatori che risolvono crimini e vincono battaglie in tribunale, dunque dopo quasi due decenni sta per pervenire anche sulle console di attuale generazione e, sorprendentemente, su PC con cuore Windows.

Pare che i primi tre giochi di Phoenix Wright: Ace Attorney saranno qui disponibili in una risoluzione ancora più alta, il che rappresenta un aggiornamento necessario dato che dovranno esser riprodotti su schermi più grandi. Sfortunatamente, al Tokyo Game Show 2018 Capcom non ha reso noto quando saranno lanciati sul mercato – se non dichiarando un generico inizio 2019 – e il prezzo a cui saranno venduti, ma è lecito attendersi che notizie più specifiche a riguardo saranno condivise nei prossimi mesi.