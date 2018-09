Samsung Galaxy A9, quattro fotocamere posteriori?

Luca Colantuoni,

Samsung ha organizzato un evento per il prossimo 11 ottobre. In base alle ultime indiscrezioni, il protagonista sarà il Galaxy A9 (nome non confermato), che dovrebbe essere il primo smartphone del produttore coreano con quattro fotocamere posteriori. Un sito tedesco ha svelato il possibile design e le specifiche del dispositivo.

Il comunicato di Samsung include le parole “4x fun” che dovrebbero indicare proprio la configurazione della fotocamera. Non ci sono immagini reali o render più o meno ufficiali, ma il layout potrebbe essere simile a quello del recente Galaxy A7. Le quattro fotocamere sarebbero quindi posizionate in verticale nell’angolo superiore sinistro, come si può vendere nel concept all’inizio dell’articolo. Il sito All About Samsung ha scoperto le possibili specifiche del modulo fotografico.

Galleria di immagini: Samsung Galaxy A8, le nostre foto

La fotocamera principale dovrebbe avere un sensore da 24 megapixel, mentre per quella secondaria si prevede un sensore da 8 megapixel e un obiettivo grandangolare (120 gradi). Le altre due avrebbero sensori da 10 e 5 megapixel, entrambi abbinati ad un teleobiettivo. Probabilmente la fotocamera da 5 megapixel servirà per catturare l’informazione sulla profondità. Per la fotocamera frontale, invece, si prevede un sensore da 24 megapixel.

Per quanto riguarda la restante dotazione hardware si ipotizza uno schermo Super AMOLED da 6,28 pollici con risoluzione full HD+, processore octa core Snapdragon 660, 4 o 6 GB di RAM, 64/128 GB di storage e batteria da 3.720 mAh. Il sistema operativo sarà quasi certamente Android 8.1 Oreo. Essendo indiscrezioni potrebbero esserci differenze rispetto alle specifiche ufficiali. Per una conferma è necessario attendere l’evento di Samsung dell’11 ottobre.