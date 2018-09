Instagram Web e Lite ora supportano le notifiche

Floriana Giambarresi,

Per la prima volta in assoluto, da oggi in poi chiunque accederà alla versione browser di Instagram ma anche all’app Instagram Lite riceverà le notifiche, in quanto il social network di proprietà Facebook ne ha aggiunto il supporto. La funzionalità è già disponibile anche in Italia.

Il supporto alle notifiche di Instagram è stato prima aggiunto sul browser Chrome e poi anche in Safari e Firefox e funziona sia su computer desktop che sui dispositivi mobile. Per fruirne, è sufficiente accedere al social mediante il proprio browser Internet preferito e scegliere “Attiva” quando Instagram chiede il permesso: a questo punto, si riceveranno notifiche quando si otterranno nuovi follower, nuovi Mi Piace o commenti che potrebbero essere sfuggiti. Un esempio della schermata del permesso di attivazione è disponibile qui di seguito su screenshot:

La funzionalità è arrivata anche su Instagram Lite, l’app alternativa a basso consumo di traffico dati per telefoni con RAM e memoria di piccole dimensioni, nonché per i luoghi con connessione Internet lenta o intermittente. Ciò darà più possibilità agli utenti che vivono ad esempio nei Paesi in via di sviluppo, dove gli smartphone di fascia bassa sono molto comuni.

Sebbene infatti la versione Web di Instagram e l’app Lite non sono neanche lontanamente robuste e ricche di funzionalità come l’app principale, il servizio va aggiungendo di volta in volta sempre più funzioni, così da dare anche agli altri utenti la possibilità di fruire di un social network quasi buono come la sua app principale. Non si possono ancora utilizzare la versione Web e l’app Lite per inviare messaggi diretti ad altri utenti o per caricare i video, ma l’aggiunta delle notifiche rappresenta una gradevole aggiunta.