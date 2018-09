Surface Pro 6, spunta un Hands On

Filippo Vendrame,

Il sito vietnamita Tinthe.vn ha pubblicato un vero e proprio Hands On del Surface Pro 6, cioè del nuovo 2-in-1 che Microsoft dovrebbe presentare il prossimo 2 ottobre all’interno di un evento dedicato. Alcuni utenti di Reddit sospettano della veridicità di questo Hands On anche se la fonte assicura della sua originalità. In ogni caso, vero o falso che sia, quanto mostrato dalla fonte ricalca fedelmente tutte le più recenti speculazioni su questo modello. Il nuovo Surface Pro 6 o come sarà chiamato da Microsoft, sarà solamente un aggiornamento tecnico dell’attuale modello.

Non si tratterà, dunque, di un prodotto completamente nuovo ma solamente di un 2-in-1 aggiornato soprattutto a livello di processore per poter continuare a competere con i modelli più recenti degli altri player del mercato. Un Surface Pro tutto nuovo, invece, è atteso per il prossimo anno. La fonte evidenzia, infatti, come il Surface Pro 6 sia sostanzialmente identico al modello attuale. Dal punto di vista estetico ci sarebbe solamente una piccola differenza a livello di bordi che sarebbero maggiormente arrotondati. Niente USB-C ma solamente la classica dotazione che prevede una porta USB, il connettore proprietario di Microsoft più la solita Mini DisplayPort.

Presenti, almeno nel modello oggetto dell’Hands On, anche delle piccole feritoie per la dissipazione del calore. Anche lo schermo sarebbe il medesimo del modello attuale e cioè un 12,3 pollici PixelSense con una risoluzione di 2736 × 1824 pixel.

La vera differenza sarà “dentro” con i processori Intel Core di ottava generazione. Il modello in questione, per esempio, sarebbe dotato di un processore Intel Core i5 in grado di offrire migliori prestazioni ed un consumo energetico inferiore. Il resto della dotazione del Surface Pro 6 oggetto di questa possibile anteprima mette in evidenza 8 GB di RAM, 128 GB di SSD, WiFi e Bluetooth 4.1. Il sistema operativo sarà, ovviamente, sempre Windows 10.

Non rimane, dunque, che attendere il prossimo 2 ottobre per capire se il nuovo Surface Pro sarà davvero così.