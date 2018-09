Amazon XMAS, il Natale reinterpretato da Amazon

Filippo Vendrame,

Il Natale si avvicina ed Amazon reinterpreta alla sua maniera uno dei momenti più significativi dell’anno. Amazon, infatti, è un grande laboratorio per il Natale dove arrivano prodotti innovativi e si sperimentano soluzioni creative per la mise en place del cenone, l’outfit delle feste e i regali da mettere sotto l’albero. I clienti della piattaforma di ecommerce dovranno semplicemente fare click sull’oggetto desiderato per riceverlo rapidamente e scongiurare, così, l’ansia da regalo. Ai clienti sarà richiesto, dunque, solo di mettere tanta fantasia per trovare il prodotto di loro interesse.

Per esempio, all’interno del negozio Amazon Launchpad, le persone potranno trovare gli oggetti frutto della creatività delle startup che potranno sorprendere amici e conoscenti. All’interno del negozio Made in Italy, invece, sarà possibile trovare prelibatezze enogastronomiche regionali con cui poter sperimentare piatti ricercati. Inoltre, gli artigiani di Amazon Handmade sono disponibili a creare prodotti personalizzati, aggiungendo frasi e nomi al regalo scelto. Per stupire gli ospiti del Cenone, all’interno del negozio Casa e Cucina ci sono tutti i prodotti giusti una vigilia di Natale con i fiocchi.

Per farsi notare dagli ospiti ci sono gli abiti che si possono trovare nel negozio Amazon Moda, mentre per le donne, nel negozio Bellezza si trovano le ultime novità in tema make-up, tra cui tante idee regalo e le ultime tendenze firmate da L’Oréal Paris. Il sottofondo musicale ideale può essere trovato tra le centinaia di playlist di Amazon Music Unlimited mentre con Prime Video e l’ampia selezione di Steelbook in edizione limitata dello store Film e tv si possono scegliere serie e capolavori per un piacevole dopocena.

L’innovazione entra anche nei pacchetti regalo sotto l’albero: i robot Lego Boost e i trenini tecnologici appassioneranno i più piccoli mentre con monopattini e pattini elettrici Drift W1 di Ninebot di Segway i grandi scopriranno nuove forme di mobilità.

I regali di Natale acquistati saranno poi recapitati rapidamente grazie alle opzioni veloci di consegna offerte da Amazon, evitando infinite code alle casse dei negozi. Iscrivendosi ad Amazon Prime si potrà usufruire di spedizioni illimitate e senza costi aggiuntivi in 1 giorno su oltre 2 milioni di prodotti e di spedizioni in 2 o 3 giorni su molti altri milioni.

Ai clienti Prime di Roma e Milano, Amazon offre anche il servizio Prime Now, con cui è possibile acquistare decine di migliaia di prodotti e riceverli con consegne entro un’ora o all’interno di finestre di 2 ore.

I clienti Amazon Prime di Milano e Roma possono inoltre usufruire della Consegna Oggi, senza costi aggiuntivi, su oltre 1 milione di prodotti. Il servizio Consegna Oggi per recapitare gli ordini in giornata, con consegna tra le 18.30 e le 21.30 del giorno stesso senza costi aggiuntivi, con un ordine minimo di 29 euro.