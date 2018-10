Microsoft Store, la vetrina hardware in Italia

Filippo Vendrame,

Quando Microsoft decise di cambiare nome allo store delle app di Windows 10, da Windows Store a Microsoft Store, lo fece anche con l’intenzione di rendere lo store una vetrina per suoi prodotti in vendita all’interno del suo eShop. Tuttavia, cambio del nome a parte, questa importante novità, all’inizio, era limitata solamente al mercato americano. Solo gli americani, dunque, avevano la facoltà di poter aprire l’app del Microsoft Store del loro PC Windows 10 per poter, oltre a scaricare le app, anche acquistare prodotti come il Surface Laptop, il Surface Pro o una console Xbox One.

Dopo una lunga attesa, questa importante novità è finalmente arrivata ufficialmente anche in Italia. A seguito di un aggiornamento dello store, all’interno del Microsoft Store è possibile identificare la nuova sezione “Dispositivi“, tra “Giochi” e “Film e TV”. Accedendovi, sarà possibile trovare una selezione di prodotti che normalmente è possibile trovare all’interno dell’eShop ufficiale di Microsoft. Si possono individuare, dunque, Surface Pro 2017, Surface Laptop e Surface Book 2 con i principali accessori. Non mancano nemmeno le ultime console Xbox One S e Xbox One X con relativi accessori.

Presente anche una sotto sezione “Audio e intrattenimento” con una raccolta di prodotti come speaker e casse bluetooth. Gli utenti Windows 10, dunque, attraverso questa nuova sezione del Microsoft Store potranno effettuare direttamente gli acquisti dal PC senza dover aprire il browser. Il tutto in maniera facile e sicura.

La vetrina non include proprio tutti i prodotti presenti all’interno dell’eShop di Microsoft e quindi è lecito attendersi che la casa di Redmond, in futuro, allarghi questa sezione introducendo molti più dispositivi.

In ogni caso, per i possessori di un PC Windows 10 italiano trattasi di una notizia molto positiva che rende ancora più completa l’esperienza d’uso del sistema operativo di Microsoft.