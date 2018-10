Nest lancia il nuovo Thermostat E

Antonino Caffo,

Il settore della domotica è in crescita costante. Il merito va anche ad aziende, come Nest, intente a produrre oggetti smart ma con cartellini interessanti e non oltre i limiti del praticabile. Prendiamo ad esempio il nuovissimo Thermostat E: ha tutto quello che serve a un dispositivo del genere, connesso, a poco più di 200 euro. Anticipato oltre un anno fa ora Nest ne conferma l’arrivo in Italia.

L’azienda che fa parte di Alphabet, ed è dunque nella cerchia del marchio Google, porterà nei negozi italiani il termostato dal 16 ottobre, proprio in tempo per il freddo e l’accensione dei riscaldamenti. Come la flotta precedente, integra sensori e tecnologie che promettono di alleggerire il budget periodico destinato alle spese per l’acqua calda, quando entrano in gioco termosifoni sparsi per tutta casa.

Il concetto alla base di Nest Thermostat E è versatilità e immediatezza. Per installarlo infatti non c’è bisogno di prendere una laurea o conoscere nel dettaglio cosa c’è dentro lo scatolotto classico piazzato al muro: si sgancia il vecchio centro di controllo e si fissa il nuovo, semplicemente con un paio di cavetti.

Questo rappresenta la base, il cosiddetto Heath Link, che comunica con la caldaia e che, tramite il sensore wireless, si connette al router domestico per essere gestito tramite la solita app Nest per iOS e Android. Così si ha accesso alla funzione “True Radiant”, che dopo qualche settimana consente di capire quando conviene accendere il riscaldamento per raggiungere la temperatura migliore e quando spegnerlo per evitare di sprecare calore, risparmiando preziosi kWh.

A differenza del Learning Thermostat che ha debuttato in Italia all’inizio del 2017 e che doveva essere alimentato, questo gira con un paio di batterie, che assicurano una durata pluriennale. Certo, il design non sarà rifinito come il fratello maggiore, ma lo stile della compagnia resta inconfondibile lungo le varie linee di prodotti, già identitarie sulla gamma di fotocamere e campanello Hello.

Come anticipato, Nest Thermostat E costa 219 euro e si può pre ordinare online sin da adesso, con disponibilità, sul web e nei negozi, dal 16 ottobre.