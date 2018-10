Samsung riqualifica la scuola romana Aldo Fabrizi

Candido Romano,

Dopo il successo di SAVE for Milano prosegue l’attività di volontariato aziendale di Samsung Electronics Italia. I dipendenti romani questa volta hanno partecipato al progetto SAVE for Roma, un’iniziativa dedicata alla riqualificazione del plesso scolastico “Aldo Fabrizi”, in via Valerio Publicola nel quartiere Tuscolano.

I dipendenti di Samsung si sono concentrati nella riqualificazione dell’ingresso della scuola, occupandosi della riverniciatura del cancello d‘entrata, della recinzione, della tinteggiatura dei muri e delle panchine vandalizzati da scritte e graffiti.

L’attività è stata organizzata in collaborazione con Retake Roma, associazione onlus specializzata in interventi di riqualifica e valorizzazione delle aree metropolitane. I bambini della scuola materna del plesso scolastico hanno aiutato nei compiti più semplici, per trasmettere loro la cura di un bene comune, in questo caso la loro scuola.

SAVE for Roma, insieme a SAVE for Milano e a SAVE for Kids, l’iniziativa dedicata alla ristrutturazione degli spazi del Centro Benedetta D’Intino a Milano, rientra nel programma aziendale Samsung Volunteer Employee, che coinvolge l’intera azienda per consentire ai dipendenti di svolgere un ruolo attivo in progetti concreti e per il bene comune.

“Samsung da anni si impegna in attività a favore dei più piccoli e dei più bisognosi. La responsabilità sociale, in cui rientrano anche le nostre iniziative di volontariato aziendale, è uno dei nostri valori cardine, sia in Italia che a livello globale. Per questa iniziativa abbiamo scelto una scuola perché Samsung ha a cuore le nuove generazioni, attenzione che si traduce in programmi innovativi di digitalizzazione della didattica, ma anche in azioni concrete come SAVE for Roma”, ha dichiarato Mario Levratto, Head of Marketing & External di Relations Samsung Italia.

Misurare quindi i successi di una azienda non solo dai risultati di business, ma anche dal contributo verso la comunità con progetti di responsabilità sociale.