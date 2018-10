Experience PlayStation, l’app Sony per Games Week

Matteo Tontini,

Se siete tra coloro che in questo fine settimana faranno un giro nel capoluogo lombardo in occasione di Milan Games Week 2018, potreste pensare di scaricare un’applicazione che vi darà diversi benefit in casa PlayStation. Si chiama Experience PlayStation, ed è stata pensata per tutti quei giocatori che saranno presenti all’evento milanese. È disponibile sia per dispositivi Android che iOS e consente agli utenti di prenotare uno slot di prova per Days Gone, attesissimo gioco a sfondo post apocalittico che li pone davanti a orde di zombie.

Non è tutto, chiaramente. L’app che serve a evitare lunghe attese in fiera vale anche per i contenuti PlayStation VR, tra cui spicca Astro Bot: Rescue Mission, già disponibile per il visore Sony, e Déraciné, in uscita il 6 novembre. Tra gli altri titoli disponibili per PlayStation VR si annoverano Skies Unknown (di Bandai Namco Entertainment Europe) e un’anteprima dell’adrenalinico sparatutto Blood &Truth.

Chiunque desideri assicurarsi posti in prima fila per alcuni appuntamenti che si terranno nel Teatro PlayStation, infine, potrà sempre affidarsi all’applicazione descritta. Insomma, un mezzo valido per evitare di attendere troppo, e massimizzare così il tempo trascorso all’evento di videogiochi più grande d’Italia.

Vi ricordiamo che a Milan Games Week 2018 sarà inoltre possibile provare in anteprima l’atteso Kingdom Hearts 3 (terzo e ultimo capitolo della saga nata dalla collaborazione tra Square e Disney, atteso per oltre 10 anni dai fan) grazie a Koch Media; nondimeno si potranno sperimentare le soluzioni gaming proposte da MSI. Un’occasione da non perdere per ogni giocatore: Milan Games Week 2018 si preannuncia un appuntamento ricco di sorprese per tutti gli appassionati!