LG V40 ThinQ, smartphone con cinque fotocamere

LG ha annunciato uno degli smartphone più attesi dagli utenti e dalla stampa specializzata. Caratteristica unica del nuovo V40 ThinQ sono le cinque fotocamere (tre posteriori e due frontali), un record per il settore. Questo dispositivo è chiaramente indirizzato ai creatori di contenuti, considerate le specifiche avanzate e le numerose funzionalità audio/video.

Il V40 ThinQ possiede un design simile al G7 ThinQ con un ampio notch nella parte superiore dello schermo e una cornice inferiore di spessore piuttosto ridotto. La cover posteriore è sempre in vetro temperato, ma LG ha utilizzato un processo proprietario (Silky Blast) per aggiungere una finitura opaca che migliora il grip, offrendo una maggiore resistenza alle impronte e alle macchie. Lo smartphone ha ovviamente ricevuto le certificazioni IP68 e MIL-STD-810G, per cui il funzionamento è assicurato in qualsiasi condizione atmosferica.

Il V40 ThinQ possiede uno schermo Plastic OLED FullVision da 6,4 pollici con risoluzione Quad HD+ (3120×1440 pixel) e rapporto di aspetto 19.5:9. La dotazione hardware comprende inoltre un processore octa core Snapdragon 845, affiancato da 6 GB di RAM e 64/128 GB di storage, espandibili con schede microSD. Per le tre fotocamere posteriori sono stati scelti sensori da 12, 16 e 12 megapixel, abbinati rispettivamente ad obiettivi standard (f/1.5), super grandangolare (f/1.9) e tele (f/2.4) con zoom ottico 2x. La doppia fotocamera frontale ha invece sensori da 8 e 5 megapixel, abbinati ad obiettivi standard (f/1.9) e grandangolare (f/2.2).

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE. Sono inoltre presenti la porta USB Type-C, il lettore di impronte digitali sul retro, il jack audio da 3,5 millimetri, altoparlante Boombox e Quad DAC Hi-Fi a 32 bit. La batteria ha una capacità di 3.300 mAh e supporta la ricarica wireless. Sul lato sinistro c’è un pulsante per l’attivazione di Google Assistant. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo.

Il V40 ThinQ verrà offerto in quattro colorazioni: New Aurora Black, New Platinum Gray, New Moroccan Blue e Carmine Red. Lo smartphone sarà in vendita negli Stati Uniti dal 18 ottobre tramite i principali operatori telefonici. Il prezzo base è 900 dollari. LG non ha fornito informazioni sulla distribuzione internazionale, quindi non è noto al momento se arriverà in Italia.