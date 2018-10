Nintendo Switch, nuovo modello in arrivo nel 2019?

Matteo Tontini,

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, Nintendo potrebbe presentare una nuova versione dello Switch il prossimo anno. Per essere più precisi, nella seconda metà del 2019 (probabilmente nei mesi estivi). L’indiscrezione afferma che la mossa della società di Kyoto ha lo scopo di aumentare le vendite della sua console ammiraglia, in diminuzione dopo un lancio strepitoso.

Le voci affermano che il nuovo modello di Nintendo Switch dovrebbe mantenere molte delle funzionalità già presenti nella versione attuale, e sarebbe compatibile con i titoli già usciti. Riportano inoltre che l’azienda starebbe ancora valutando quali nuove feature hardware e software includere nell’upgrade: tra le opzioni più papabili ci sarebbe uno schermo migliorato, più vicino a quelli montati nei recenti LCD per smartphone, utile a rendere l’esperienza più luminosa e gratificante.

L’edizione giapponese del Wall Street Journal è una fonte piuttosto autorevole: è dunque possibile che l’azienda nipponica stia effettivamente pianificando la distribuzione di un nuovo Nintendo Switch, sebbene al momento la notizia non sia stata confermata. Da quanto possiamo leggere, supponiamo possa trattarsi di una versione a metà tra la generazione attuale della prossima, alla stregua di PlayStation 4 Pro e Xbox One X.

L’indiscrezione non fa menzione delle caratteristiche che potrebbe offrire la nuova piattaforma in termini di hardware (a parte l’accenno allo schermo di cui sopra), anche perché la società potrebbe essere ancora in fase di progettazione – e quindi di valutazione dei costi che comporterebbero gli upgrade.

Le vendite di Nintendo Switch sono impennate nei primi mesi dopo il lancio della console, per poi scendere in un secondo momento. Vedremo se la ditta confermerà il rumor, ma per il momento prendiamolo con le pinze.