PS Plus, rivelati due giochi gratuiti di novembre

Matteo Tontini,

È appena cominciato ottobre e i possessori delle piattaforme Sony, sottoscritti al servizio PS Plus, come ogni mese hanno la possibilità di scaricare gratuitamente nuovi giochi. La società nipponica non perde però tempo e, con largo anticipo, svela due dei titoli che saranno disponibili agli abbonati a novembre: Yakuza Kiwami e Bulletstorm: Full Clip Edition!

È abitudine di Sony rivelare i giochi gratuiti del PlayStation Plus alla fine di ogni mese, pochi giorni prima del loro debutto nella Instant Game Collection; stavolta tuttavia vengono annunciati quasi un mese prima rispetto alla data in cui dovrebbero comparire nel catalogo. Potrebbe essersi trattato di un semplice errore: di primo acchito sembrerebbe una mossa non voluta dalla società, un po’ fuori dai soliti schemi, per così dire.

Non escludiamo comunque che l’azienda giapponese abbia effettivamente voluto giocare d’anticipo, per creare hype. Per chi non lo sapesse, Yakuza Kiwami è il remake del primo Yakuza uscito su PlayStation 2 nel 2006: racconta la storia di Kazuma Kiryu e della sua lotta contro la mafia locale. Kiwami non soltanto ripropone il capitolo iniziale con una nuova veste grafica, ma aggiorna anche il sistema di combattimento, aggiunge nuove missioni secondarie e arricchisce il titolo con quasi 30 minuti di filmati aggiuntivi.

Bulletstorm: Full Clip Edition può essere invece considerato una sorta di Gears of War in soggettiva, che spinge l’acceleratore sull’azione incalzante e su sparatorie forsennate. Un FPS assolutamente divertente, che fa delle armi e delle uccisioni il suo maggior pregio.

Vi ricordiamo che per tutto il mese di ottobre avete la possibilità di scaricare giochi altrettanto validi, tra cui Friday the 13th: The Game e Laser League. Rimaniamo in attesa di scoprire quali saranno i titoli che andranno a completare la line-up di novembre del PS Plus, ma è probabile che ci vorrà la fine del mese.