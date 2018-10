The Quiet Man arriverà su PS4 e PC il 1 novembre

Matteo Tontini,

Buone notizie per quanti stavano aspettando The Quiet Man: è stato infatti annunciato da Square Enix, attraverso un comunicato stampa, che il titolo sarà disponibile in formato digitale a partire dal 1 novembre, per PlayStation 4 e PC (tramite Steam).

Secondo quanto riportato dalla società, The Quiet Man potrà essere completato tutto d’un fiato e viene descritto come “un’esperienza cinematografica narrativa e coinvolgente che porta i giocatori al di là del suono”. La storia si svolge in una sola notte e ci permetterà di interpretare Dane, un ragazzo sordo con l’intenzione di indagare sul rapimento della cantante Lala, avvenuto per mano di un misterioso uomo mascherato.

Il titolo propone sequenze in CG che si alternano ad altre live action, al fine di raccontare una storia coinvolgente nel modo più realistico possibile. Al lancio sarà disponibile anche una Limited Edition. Chi acquisterà The Quiet Man sullo store PlayStation dal’1 al 15 novembre, riceverà un tema dinamico per PS4 e un set di otto avatar per PSN; chi lo comprerà nello stesso periodo su Steam, invece, potrà contare su un set di sette sfondi per desktop e dispositivi mobile. Uno sconto del 10% verrà applicato ai giocatori che compreranno il titolo nelle prime due settimane dopo il lancio.

Vi ricordiamo che il gioco costerà 14,99 euro e promette azione al cardiopalma. Di seguito vi riportiamo il teaser trailer distribuito da Square Enix in occasione dello scorso E3.

L’ambientazione del titolo è una città grigia e piena di gente losca, che ricorda un po’ la Gotham City di Batman. A proposito, avete già letto l’indiscrezione secondo cui Rocksteady potrebbe essere al lavoro su un gioco dedicato alla Justice League?