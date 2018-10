AVM porta in Italia il FRITZ!Box 7530

Antonino Caffo,

AVM ha presentato il nuovo FRITZ!Box 7530, modem entry-level pensato per una vasta gamma di pubblico. Si tratta di un punto di accesso particolarmente indicato per chi ha necessità di una connessione DSL fino a 300 megabit al secondo ma bada anche all’estetica e design di un oggetto che sempre più esce dai nascondigli delle case per diventare un complemento d’arredo.

Non a caso, il FRITZ!Box 7530 assume contorni snelli e curvi, ereditati dal 7590, mantenendo il classico colore bianco AVM ma leggermente più lucido e brillante. Dal top di gamma eredita la disponibilità di porte e connettività. Sono quattro gli ingressi LAN gigabit e una la porta USB veloce, oltre alla stazione base DECT per le opzioni di telefonia e Smart Home e l’ingresso per i telefoni analogici.

Non manca il supporto ai wireless ac ed n, ovvero i nuovi Wi-Fi 5 e Wi-Fi 4, alla gamma di frequenze a 35 MHz e alla tecnologia vectoring e supervectoring 35b, il FRITZ!Box 7530 consente velocità di download fino a 200 Mbit/s e velocità di upload a 50 MBit. Ma non solo: a potenziare il modello c’è il sistema operativo FRITZ!OS 7, che consente al modem di integrarsi con tutte le soluzioni di smart home basate sullo standard ULE, che offre non solo qualità di collegamento ma anche una migliore protezione dalle violazioni. Inoltre, l’OS permette ora di aggiungere altri Fritz!Box alla stessa rete, così da utilizzarli come ripetitori mesh.

Ecco le caratteristiche principali del FRITZ!Box 7530:

ADSL, VDSL, VDSL, supervectoring 35b fino a 200 Mbit/s

2 x 2 dual band wireless AC + N con MIMO multiutente (866 Mbit/s + 400 Mbit/s)

4 porte LAN gigabit e una porta USB per supporti storage

Stazione base DECT per telefoni e applicazioni Smart Home e una presa analogica

FRITZ!OS: con parental control, media server, FRITZ!NAS, accesso wireless per ospite, MyFRITZ!

Connessione Internet opzionale tramite la porta WAN gigabit per un funzionamento flessibile su modem via cavo o fibra ottica

FRITZ!Box compatto con un moderno design bianco e con un basso consumo energetico di 6 watt

Il modem è già disponibile nei punti vendita al prezzo consigliato di 149 euro.