Maker Faire Rome 2018, si parla di Negozio 4.0

Filippo Vendrame,

Maker Faire Rome 2018 affronterà anche il tema del rapporto tra il negozio tradizionale ed il mondo dell’ecommerce. In particolare, si affronteranno le tematiche delle nuove tecnologie digitali che trasformano e potenziano il punto vendita fisico. Alla fiera di Roma, dunque, si parlerà del Negozio 4.0, cioè di come potenziare e migliorare un negozio tradizionale con le nuove tecnologie digitali 4.0, senza snaturarlo. Alla fiera sarà presente anche un negozio appositamente creato per mostrare alcune tecnologie innovative, ma utilizzabili già oggi, per un punto di vendita fisico.

Più nello specifico, gli interessati potranno vedere una vetrina tradizionale trasformata in Home Page, cioè resa più attraente dalle nuove tecnologie. Per esempio video signage che veicolano contenuti che arricchiscono la vetrina, sofisticati proiettori di luce «Over Led Ps» della ILMAS per evidenziare meglio forme e colori delle merci esposte, carte da parati Jannelli & Volpi stampante in digitale per fare da fondo scenografico. La vetrina assume le sue massime potenzialità nei Beni Culturali dove diventa sia spazio di illustrazione e di narrazione che l’ultimo baluardo per la salvaguardia dei preziosi oggetti ivi esposti. Sarà, dunque, esposta una vetrina 3D olografica realizzata dal CNR ITABC in cui viene ricostruita la dimensione sensoriale intorno all’oggetto esposto al suo interno, attraverso una nuova forma di drammaturgia, prossima frontiera della narrazione museale.

Il dialogo fra la dimensione fisica e quella digitale del negozio è dunque fondamentale; il digitale deve ibridarsi, non sostituirsi, allo spazio fisico. Grande attenzione anche ai dati che sono sempre più importanti. “Misurare sempre, misurare tutto” sarà lo slogan del Negozio 4.0, la nuova arma del piccolo negozio pienamente dentro la rivoluzione digitale e dei big data. A Maker Faire Rome 2018 saranno portati diversi esempi di come poter raccogliere i dati nei Negozi 4.0.

Vi saranno infine due seminari, organizzati da Confcommercio, centrati sui temi dell’innovazione nel commercio e del potenziamento del punto vendita grazie alle nuove tecnologie.