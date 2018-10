Avast 2019, più sicurezza e maggiore privacy

Filippo Vendrame,

Avast, nota software house specializzata in prodotti per la sicurezza informatica, ha annunciato il rilancio delle versioni 2019 delle sue premiate suite antivirus per PC Windows. Trattasi di prodotti altamente sofisticati dove l’intelligenza artificiale è stata utilizzata per bloccare i pericolosi attacchi di phishing, per garantire ai consumatori un maggiore livello di protezione. Le nuove versioni 209 includono, anche, una maggiore protezione della privacy ed un sistema che impedisce di essere disturbati quando si eseguono applicazioni a pieno schermo.

La famiglia di prodotti Avast 2019 include Avast Free Antivirus, Avast Internet Security e Avast Premier. Avast Free Antivirus fornisce protezione dai malware, come i ransomware, dalle minacce di phishing, da URL maligni sul Web e dagli allegati dannosi presenti nelle email sospette. Avast Free Antivirus avverte anche gli utenti dei rischi per la sicurezza nella rete domestica grazie alla funzionalità Wi-Fi Inspector e offre una gestione semplice delle password con Avast Password. Gli utenti di Avast Internet Security otterranno una protezione avanzata dai ransomware grazie alla funzione Ransomware Shield, oltre alla possibilità di poter eseguire i file in un ambiente sicuro grazie ad una Sandbox. Presenti anche un firewall ed una protezione anti-spam. Avast Premier, invece, garantisce la protezione della privacy da eventuali tentativi di spionaggio tramite webcam grazie alla funzione Webcam Shield. Inoltre, questo potente software permette di eliminare in modo sicuro i file non più necessari e di proteggere quelli sensibili da malware e da attacchi informatici con Data Shredder.

Tra le novità più interessanti di Avast 2019 c’è la funzione “Do Not Disturb Mode“, evoluzione dell’opzione “Game Mode” dello scorso anno. Avast spegnerà ogni notifica del computer, anche quelle derivanti da applicazioni di terze parti, per non disturbare l’utente mentre esegue applicazioni a schermo intero. In questo modo si potrà lavorare, giocare o guardare un film senza essere disturbati.

Tutti gli antivirus Avast 2019 possono contare su di un miglioramento dello scanner che identifica le minacce per offrire alle persone un livello di sicurezza ulteriore. Avast Free Antivirus 2019 è disponibile al download gratuito. Avast Internet Security 2019 e Avast Premier 2019 possono essere provati liberamente ma successivamente gli interessati devono acquistare la licenza d’uso. Avast Internet Security 2019 e Avast Premier 2019 sono le soluzioni ideali per professionisti e piccole aziende che cercano un maggiore livello di protezione.