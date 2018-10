Fortnite Battle Royale, versione retail a novembre

Matteo Tontini,

Chi non ha mai provato il famosissimo f2p di Epic Games potrebbe cogliere quest’occasione per avvicinarcisi: grazie alla collaborazione con Warner Bros., lo sviluppatore ha infatti annunciato Fortnite: Pacchetto Zero Assoluto, ovvero una speciale versione scatolata contenente Battle Royale e altri contenuti.

Anche i giocatori più accaniti potrebbero sfruttare questa chance, a scopo di collezione: è vero che il titolo può essere goduto tranquillamente in digitale, ma quanti vorrebbero avere tra le mani una versione fisica?

Tra i contenuti premium presenti nell’edizione si annoverano il Completo Frostbite, il Deltaplano del Fronte Freddo, il Piccone Gelone, il Dorso Decorativo Punto di Congelamento e 1000 V-Buck che potranno essere utilizzati per gli acquisti in-game, come skin e Pass Battaglia.

Fortnite: Pacchetto Zero Assoluto sarà disponibile nei negozi a partire dal prossimo 15 novembre, per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch (ovviamente i contenuti presenti nel pacchetto potranno essere acquistati anche in digitale attraverso gli store delle console).

Per chi non lo sapesse, nella modalità Battle Royale i giocatori fanno squadra per competere e arrivare tra gli ultimi cento in PvP, cercando di sopravvivere fino alla fine affrontando gli avversari e mettendo su imponenti costruzioni in cui ripararsi. Grazie alla tempesta che lentamente restringe il campo di gioco, gli utenti sono portati a scontrarsi fino a sterminarsi gli uni con gli altri.

Nel frattempo, grazie alla patch 6.02 è stata introdotta la modalità Domina la discoteca, dove due team da 50 giocatori devono impossessarsi delle piste da ballo presenti sulla mappa, e il Lanciarazzi Quadruplo, un’arma capace di sparare quattro razzi in rapida successione. Tante sorprese per i fan del noto free-to-play Fortnite, che continua a intrattenere un sacco di giocatori in tutto il Mondo!