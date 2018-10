Spotify, qualche numero in occasione dei 10 anni

Matteo Tontini,

Domenica scorsa Spotify ha compiuto dieci anni e per l’occasione ha rivelato un po’ di traguardi raggiunti, come gli artisti e le canzoni più ascoltate di tutti i tempi. Una panoramica decennale sulle più grandi rivelazioni della musica, con dati globali su abitudini d’ascolto e preferenze degli utenti.

Grazie alla campagna Decade of Discovery, veniamo a conoscere i migliori artisti di tutti i tempi, i primi dieci a raggiungere un miliardo di stream e altre statistiche interessanti.

La maggior parte di questi dati potrebbero risultare prevedibili (compreso il fatto che Ed Sheeran abbia la canzone e l’album più in ascoltati di sempre in streaming, che Drake sia l’artista più gettonato, e che Justin Bieber sia molto popolare), ma altri sono davvero stupefacenti: per esempio, apprendiamo che il servizio contiene più di 40 milioni di canzoni e tre miliardi di playlist, e che quasi 17.000 anni sono stati trascorsi complessivamente ad ascoltare musica su Spotify.

Di seguito riportiamo qualche classifica.

La canzone con più streaming a livello globale, anno per anno, dal lancio ufficiale di Spotify

2008: The Killers – “Human”

2009: The Black Eyed Peas – “I Gotta Feeling”

2010: Eminem, Rihanna – “Love The Way You Lie”

2011: Don Omar, Lucenzo – “Danza Kuduro”

2012: Gotye, Kimbra – “Somebody That I Used To Know” (feat. Kimbra)

2013: Macklemore & Ryan Lewis “Can’t Hold Us” (feat. Ray Dalton)

2014: Pharrell Williams – “Happy” – from Despicable Me 2

2015: Major Lazer, MØ, Dj Snake – “Lean On”

2016: Drake – “One Dance”

2017: Ed Sheeran – “Shape of You”

Top10 degli artisti con più streaming di tutti i tempi

Drake

Ed Sheeran

Eminem

The Weeknd

Rihanna

Kanye West

Coldplay

Justin Bieber

Calvin Harris

Ariana Grande

Top10 delle canzoni con più streaming di tutti i tempi

Ed Sheeran – “Shape Of You”

Drake – “One Dance”

The Chainsmokers, Halsey – “Closer”

Post Malone – “rockstar” (feat. 21 Sevage)

Ed Sheeran – “Thinking Out Loud”

Major Lazer, MØ, Dj Snake – “Lean On”

Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bibier – “Despacito – Remix”

Justin Bieber – “Love Yourself”

Justin Bieber – “Sorry”

The Chainsmokers – “Don’t Let Me Down”

Top10 dei primi dieci artisti che hanno raggiunto un miliardo di streaming sulla piattaforma

Rihanna (2013)

David Guetta (2013)

Eminem (2013)

Kanye West (2014)

Avicii (2014)

Coldplay (2014)

JAY Z (2014)

Katy Perry (2014)

Drake (2014)

Pitbull (2014)

Top10 degli album con il più alto numero di streaming a livello globale

Ed Sheeran – ÷

Justin Bieber – Purpose

Drake – Views

Ed Sheeran – x

Post Malone – beerbongs & bentleys

The Weeknd – Starboy

Drake – Scorpion

The Weeknd – Beauty Behind The Madness

Post Malone – Stoney

Kendrick Lamar – DAMN.

Top10 artiste femminili con il numero più alto di streaming a livello globale

Rihanna

Ariana Grande

Sia

Beyoncé

Nicki Minaj

Adele

Taylor Swift

Selena Gomez

Katy Perry

Shakira