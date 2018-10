Filippo Vendrame,

Amazon ha annunciato il lancio del Gaming Week. Sino al prossimo 14 di ottobre, i clienti del colosso dell’ecommerce potranno approfittare di molteplici offerte speciali su prodotti legati al mondo dei videogiochi. Per una settimana, dunque, i gamer potranno trovare sconti su prodotti come videogiochi, console, accessori e molto altro ancora. Ci saranno, come consuetudine, sia offerte lampo che offerte del giorno oltre a promozioni che dureranno per tutta la settimana.

Tra i più interessanti prodotti per il mondo del gaming che Amazon mette in sconto si evidenziano il portatile Acer AN515-52-71ME, il mouse da gioco Logitech G502 Proteus Spectrum, il monitor curvo Samsung C27HG70 da 27 pollici e il ripetitore WiFi TP-Link RE450. Inoltre, alcuni dei prodotti che saranno oggetto degli sconti saranno disponibili anche su Amazon Prime Now. Gli iscritti ad Amazon Prime, inoltre, usufruiranno di consegne illimitate e veloci sui prodotti Prime in offerta. Chi non fosse ancora iscritto ad Amazon Prime potrà approfittare dell’Amazon Gaming Week per provare i servizi di valore aggiunto inclusi, visto che il primo mese di iscrizione è gratuito.

Dopo 30 giorni, Amazon Prime prosegue automaticamente al costo di 4,99 euro al mese o 36 euro all’anno. Gli utenti, comunque, potranno disdire l’abbonamento in ogni momento. L’iscrizione ad Amazon Prime include spazio di archiviazione per le foto illimitato con Prime Foto, accesso anticipato alle Offerte Lampo di Amazon.it e accesso a Amazon Prime Video.

L’Amazon Gaming Week per i gamer rappresenta una ghiotta occasione di fare un po’ di shopping per ampliare la propria raccolta di giochi o per cambiare console risparmiando un po’ di soldi. Il suggerimento per i gamer è quello di tenere sempre sotto controllo la vetrina delle offerte per non perdere nessuna delle offerte che Amazon proporrà a tutti i suoi clienti.